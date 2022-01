Android tablet, przenośny monitor i tablet graficzny. Phoenix Note ma to wszystko

Przenośny monitor o rozmiarach typowego laptopa. I to dotykowy z rysikiem jak tablet graficzny

Phoenix Note także jako tradycyjny tablet na Androidzie, choć specyfikacja nie powala

Miniaturyzacja i konsolidacja wielu funkcji w jednym urządzeniu, to zdecydowanie przydatny trend. Nie sprawdza się może dosłownie w każdym przypadku, ale chociażby obecne smartfony nie są tak duże jak pierwsze telefony komórkowe, a pełnią też rolę podręcznego komputera, konsoli i aparatu czy nawigacji samochodowej. A co by było, gdyby tak połączyć tablet na Androidzie z przenośnym monitorem i tabletem graficznym? Na taki pomysł wpadli twórcy Phoenix Note.Urządzenie łączy w jednej bryle cechy trzech sprzętów. Przede wszystkim jest przenośnym monitorem o przekątnej ekranu typowej dla pełnowymiarowego laptopa. Panel IPS 15,6 cala ma rozdzielczość 1920 x 1080 px przy standardowych panoramicznych proporcjach 16:9 (jasność 230 cd/m2 i pokrycie 100 proc. palety sRGB). Za sprawą etui z podstawką, Phoenix Note można postawić pod kilkoma kątami i wygodnie przeglądać na nim treści. Smartfony, komputery czy konsole podłączymy do niego za pomocą kabla USB-C (czasem może być konieczna przejściówka). Urządzenie ma też wbudowane głośniki, więc poza obrazem zaoferuje dźwięk.Jeśli potrzeba nam tabletu graficznego do komputera, to ekran jest dotykowy (rozpoznaje do 10 punktów na raz) i obsługuje załączony aktywny haptyczny rysik (1024 poziomów nacisku). Jest zgodny z systemem Microsoftu (Microsoft Pen Protocol) i pozwala chociażby na dostosowanie działania wbudowanych w niego przycisków. Świetnie sprawdzi się też jako zamiennik komputera po podłączeniu do smartfonów Samsunga w trybie DeX czy konkurencyjnymi u innych producentów. Jeśli brakuje nam energii w smartfonie czy komputerze, możemy podładować akumulator wprost z ogniwa Phoenix Notea podczas jego pracy w roli monitora.Jako tablet pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z dostępem do Sklepu Play i usług Google. Jego sercem jest układ Rockchip RK 3566 (czterordzeniowy, ARM Cortex-A55) z grafiką Mali-G52 2EE i 3 GB RAM LP DDR4X. Do tego pamięć 32 GB eMMC możliwa do rozszerzenia kartami microSD. Nie jest to mocna specyfikacja, ale do zwyczajnych zastosowań (np. oglądania Netflixa, przeglądania sieci) powinna w zupełności wystarczyć.