Overclocker podkręcił RAM DDR5 do prawie 8000 MHz

Imponujące.



Najnowszy standard pamięci RAM DDR5 działa na wyobraźnię entuzjastów sprzętu komputerowego. Bardzo wysokie zegary wyglądają świetnie na papierze, ale na ziemię sprowadzają wysokie opóźnienia, niwelujące korzyści z ewentualnej przesiadki. W zwiększaniu wydajności pomaga oczywiście podkręcanie. Jak mocno da się podkręcić RAM DDR5? To zależy jak zawsze od konkretnej sztuki, ale wiemy już, że kości TeamGroup T-Force Delta RGB 16 GB kręcą się doskonale - o ile znajdą się w odpowiednich rękach.



Podkręcił pamięci RAM DDR5 do niemal 8000 MHz bez LN2

Amerykanin David Miller, posługujący się w sieci pseudonimem MllrKllr, podkręcił kości pamięci TeamGroup T-Force Delta RGB 16 GB DDR5-6400 (CL40 @ 1.35V) do poziomu 7960 MHz, zbliżając się do granicy 8000 MHz. Jak sam przyznał, zapewne uda mu się ją przekroczyć, o ile następnym razem wykorzysta chłodzenie za pomocą ciekłego azotu.





MllrKllr wykorzystał płytę główną ASRock Z690 Aqua OC, czyli jedną z najlepszych płyt w standardzie E-ATX z 12-warstwowym laminatem oraz 20-fazową sekcją zasilania. Fabryczny blok wodny chłodzi w niej nie tylko procesor, ale też VRM. Limitowana wersja płyty głównej kosztuje przeszło 4000 złotych.







Używając aplikacji OC Tweak od ASRock, overclocker osiągnął efektywną częstotliwość 3980 MHz lub 7,96 Gbps z opóźnieniami CL52-120-120-120-240. Jasne, widzieliśmy już taktowanie pamięci DDR5 na poziomie 8704 MHz, które uzyskano przy użyciu pamięci G.Skill Trident Z5 firmy na płycie głównej ASUS ROG Maximus Z690 APEX, ale tam w grę wchodziło chłodzenie ciekłym azotem.



Czekamy na kolejne sukcesy i wynik na LN2.



Źródło: wccftech