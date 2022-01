Wyciekły zdjęcia Oppo Find X5 Pro. Nietypowy flagowiec z obiecującym aparatem

Może mieć sporo wspólnego z OnePlusem.

Źródło: Andy001231 / CoolAPK



Fotograficzny potwór?

Współpraca z legendą fotografii może zwiastować obecność podobnych technologii, które znajdziemy w



Jeśli chodzi o parametry techniczne samych aparatów, wiemy już, że główna jednostka będzie miała sensor 50 MP Sony IMX766 z optyczną stabilizacją, a asystować mają jej dwa dodatkowe moduły: 50 MP Sony IMX766 i 13 MP Samsung ISOCELL S5K3M5.





Źródło: Andy001231 / CoolAPK



Poza tym, pod obudową będzie pracował topowy chipset Snapdragon 8 Gen 1, który zasilać ma akumulator o pojemności 5000 mAh. 6,7-calowy wyświetlacz ma być wykonany w technologii AMOLED LTPO 2.0, a jego rozdzielczość to QHD+. Odświeżanie ekranu będzie dynamiczne, z maksymalną wartością wynoszącą 120 Hz.



Jak zapowiedział w grudniu sam producent, nowa seria Find X zadebiutuje w pierwszym kwartale tego roku. Wzmianki o niej pojawiły się także w polskich materiałach prasowych, więc liczymy, że tym razem będzie ona oficjalnie dostępna w Polsce.



Źródło:



Poza tym, pod obudową będzie pracował topowy chipset Snapdragon 8 Gen 1, który zasilać ma akumulator o pojemności 5000 mAh. 6,7-calowy wyświetlacz ma być wykonany w technologii AMOLED LTPO 2.0, a jego rozdzielczość to QHD+. Odświeżanie ekranu będzie dynamiczne, z maksymalną wartością wynoszącą 120 Hz.Jak zapowiedział w grudniu sam producent, nowa seria Find X zadebiutuje w pierwszym kwartale tego roku. Wzmianki o niej pojawiły się także w polskich materiałach prasowych, więc liczymy, że tym razem będzie ona oficjalnie dostępna w Polsce.Źródło: XDA-Developers / fot. tyt. OnLeaks / prepp_in Współpraca z legendą fotografii może zwiastować obecność podobnych technologii, które znajdziemy w OnePlusie 10 Pro . Jest to tym bardziej prawdopodobne, że obie firmy łączą wspólne korzenie (należą do BKK Electronics). Oppo może mieć jednak przewagę w postaci autorskiego układu NPU (Neural Processing Unit) o nazwie MariSilicon X, który został już przedstawiony w grudniu. Ma on zapewniać najlepszą w swojej klasie wydajność energetyczną, 20-bitowy ultra HDR, przetwarzanie RAW w czasie rzeczywistym i podgląd na żywo materiałów w jakości 4K z funkcją AI Night Video.Jeśli chodzi o parametry techniczne samych aparatów, wiemy już, że główna jednostka będzie miała sensor 50 MP Sony IMX766 z optyczną stabilizacją, a asystować mają jej dwa dodatkowe moduły: 50 MP Sony IMX766 i 13 MP Samsung ISOCELL S5K3M5.

Polscy użytkownicy polubili markę Oppo, głównie za sprawą udanej serii Reno . Model Reno 6 Pro to aktualnie najlepsze urządzenie z portfolio, jakie jest dostępne w naszym kraju. Tymczasem, poza nim firma oferuje jeszcze ciekawsze produkty - na przykład Find X3 Pro, czyli pięknego flagowca z procesorem Snapdragon 888 i solidnym zestawem aparatów z teleobiektywem. Do sieci wyciekły właśnie grafiki przedstawiające jego następcę, który może już pojawić się w sklepach nad Wisłą.Wszystko wskazuje na to, że Oppo planuje przeskoczyć o dwa numerki do przodu, jeśli chodzi o nomenklaturę. Mogłoby to wskazywać na chęć podkreślenia dużych zmian, jakie zajdą we flagowej serii. Smartfon ma więc nosić oznaczenie X5 Pro, ale, jak widzimy na zdjęciach, przynajmniej na pierwszy rzut oka, nie ma mowy o żadnej stylistycznej rewolucji.Najbardziej charakterystyczny element obudowy, czyli wyspa aparatów, wciąż jest jakby zatopiona w powierzchni tylnej ściany, a krawędzie boczne ekranu dalej są zagięte. Tak naprawdę, jedyny nowy element, który przykuwa uwagę, to duże logo firmy Hasselblad, znajdujące się zaraz obok oznaczenia producenta.