Nowy Microsoft Surface Laptop Studio w przedsprzedaży z rysikiem gratis w x-komie

Microsoft Surface Laptop Studio może być używany jako tradycyjny laptop, ale też w kilku innych formach / Foto: Microsoft

Laptop wyposażony jest w dotykowy ekran PixelSense Flow z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i najlepszy dźwięk w całej linii Surface. To zasługa ulepszonych głośników Quad Omnisonic (4 stereofoniczne 2-drożne głośniki z podwójnymi niewidocznymi głośnikami niskotonowymi) i technologii Dolby Atmos.Ważnym aspektem dotykowego ekranu jest obsługa opcjonalnego rysika Surface Slim Pen 2. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym - "to najwygodniejsze cyfrowe pióro w historii. Korzystając z niego, użytkownik będzie miał poczucie pisania, rysowania i szkicowania niczym na prawdziwej kartce papieru. To wszystko dzięki funkcjom haptycznym i wyjątkową czułością na nacisk."