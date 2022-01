Biedronka sprzedaje inteligentne żarówki RGB w śmiesznej cenie

Wyjątkowo kusząca oferta.

Tania elektronika w Biedronce - od 17.01.2022

Tania elektronika w Biedronce. Popularna w Polsce sieć sklepów przygotowała garść interesujących ofert na ciekawe gadżety, które obowiązują już od dziś. Pośród kilku produktów uwagę zwracają przede wszystkim inteligentne żarówki, współpracujące z popularnymi asystentami głosowymi. Być może pośród poniższych urządzeń znajdziecie coś dla siebie.Zacznijmy od najciekawszej z ofert, którą bez wątpienia są smart żarówki LED Hama z Wi-Fi. Te pojawią się w sklepach nieco później, bowiem. Wszystkie są sterowane przez aplikację Hama Smart Home lub głosowo za pomocą Asystenta Google lub Amazon Alexa. Barwa światła jest regulowana i wynosi od 2700 do 6500K - żarówki mogą być przyciemniane. Na sklepowe półki trafią modele z różnymi gwintami:Cena każdej z żarówek to– dwukrotnie niższa od sugerowanej przez producenta.Pozostając przy oświetleniu warto zwrócić uwagę na łańcuch Lethe Hollywood lub taśmę LED Lethe o długości 4 metrów, wodoodporną. Oba akcesoria da się przykleić to niemal dowolnej powierzchni dzięki taśmie 3M. Zarówno łańcuch, jak i taśma LED świecą na biało. Cena toza każdy z produktów.Od dziś w sprzedaży są natomiast produkty marki Hoffen. Wyciskarka wolnoobrotowa kosztuje, toster to wydatek rzędu, młynek do kawy z nożem dwuskrzydłowym ze stali szlachetnej -, a waga kuchenna -Znalazłeś coś dla siebie?Źródło: Biedronka