Kobieta ukradła 3000 iPodów przeznaczonych dla uczniów

Wstyd.

Kristy Stock ukradła 3000 iPodów

Interesujący pomysł na nielegalny biznes znalazła sobie pewna pracownica z okręgowych struktur szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Kristy Stock brała aktywny udział w procesie dystrybuowania sprzętu elektronicznego najbardziej potrzebującym uczniom. W USA istnieją programy, w ramach których najubożsi uczniowie otrzymują bezpłatnie urządzenia, które mogą pomóc im w edukacji i poprawić jakość życia. Zamiast do beneficjentów elektronika trafiła do pani Stock.Według informacji przekazywanych przez Departament Sprawiedliwości, Stock skazano na karę pozbawienia wolności po tym, jak odkryto, że ukradła około 3000 iPodów. Te miały być przeznaczone dla uczniów o statusie rdzennych Amerykanów. Stock przywłaszczyła elektronikę i odsprzedając ją do wspólników z Maryland, zarobiła nawet 800 000 dolarów (ok. 3,2 miliona złotych). Sprzęt był sprzedawany na eBayu.