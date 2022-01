15 użytecznych gadżetów z AliExpress kuszących cenami

Niedrogie produkty z Chin.

1. Inteligentny kosz na śmieci Xiaomi

2. Inteligentne gniazdka z pomiarem zużycia energii

3. Bezprzewodowy dzwonek do drzwi - 32 melodie do wyboru

4. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth z zegarem

5. Podwójna stacja ładująca na kontrolery do konsoli Xbox

6. Sterylizator UV na szczoteczki do zębów

7. Stojak RGB na słuchawki z hubem USB

8. Nakładki silikonowe na kontroler DualSense

9. Kolorowe skórzane etui na PlayStation 5

10. Radiator na dysk SSD M.2 2280 z podświetleniem RGB

11. Ładowarka GaN 100 W marki Baseus

12. Słuchawki bezprzewodowe TWS Lenovo LP40

13. Wspornik na kartę graficzną z podświetleniem RGB

14. Czytnik kart pamięci z funkcją etui i adaptera

15. Smartwatch Amazfit Bip U

Tanio i dobrze. Na AliExpress w dalszym ciągu można kupować w myśl tej zasady i nowy rok nei przyniósł w tym temacie większych niespodzianek. W dzisiejszym zestawieniu przedstawiamy listę praktycznych gadżetów, których zakup na AliExpress nie nadszarpnie domowego budżetu. Jeśli pospieszysz się z zakupem, załapiesz się na niskie ceny z zimowej wyprzedaży na AliExpress Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.Brzydzisz się dotykać pokrywę kosza na śmieci każdorazowo, kiedy chcesz coś do niego wrzucić? Rozważ zakup inteligentnego kosza na śmieci, który otwiera się automatycznie za sprawą czujnika zbliżeniowego. Produkt marki Xiaomi ma także droższy wariant, który samodzielnie zawiązuje i zakłada nowe worki na śmieci.Prąd znacząco podrożał w 2022 roku. Jeśli pragniesz lepiej kontrolować swoje wydatki, zainstaluj w domu kilka inteligentnych gniazdek, będących w stanie mierzyć to, ile prądu zużywają podpięte do nich urządzenia. Działaniem gniazdek Teckin SP22 da się zarządzać zdalnie, również z poziomu Google Home.Męczy Cię powtarzalny dźwięk dzwonka do drzwi? Zamień swój dzwonek na niedrogi dzwonek bezprzewodowy z 32 melodyjkami do wyboru. Jest wodoszczelny, dzięki czemu z powodzeniem można go zamontować także na zewnątrz budynku.Pozytywnie oceniany głośnik bezprzewodowy, który przy okazji pełni funkcję odtwarzacza muzyki z kart pamięci, zegara oraz budzika. Jakby tego było mało, mierzy i wyświetla temperaturę otoczenia.Postaw na wygodę, kupując ładowarkę do padów bezprzewodowych dla konsoli Xbox. Za jego pomocą można ładować kontrolery do Xbox One, One S, One X, Xbox, Xbox X oraz kontrolery Xbox One Elite.Mało osób pamięta o tym, aby czyścić swoje szczoteczki do zębów i nie odkładać ich po użyciu tak, aby włosiem dotykały one innych powierzchni. Zaledwie ok. 100 złotych należy zapłacić za sterylizator UV od Xiaomi, który pełni zarazem rolę praktycznego wieszaczka.Nie kładź słuchawek nausznych na biurko, bowiem odkładając je w ten sposób narażasz je na uszkodzenia mechaniczne. Doskonałą robotę robi nabiurkowy stojak na słuchawki. Ten ma podświetlenie RGB, uchwyt na telefon oraz HUB USB.Znudził Ci się wygląd kontrolera DualSense do PlayStation 5? Możesz go łatwo zmodyfikować za pomocą silikonowego etui. Do wyboru cała masa różnych wzorów.Sony PlayStation 5 dostępna jest tylko w jednym kolorze - białym. Kolor ten da się łatwo zmienić za sprawą akcesoryjnych pokryw, które chronią przy okazji konsolę przed zabrudzeniami.Jeżeli kupiłeś do swojego komputera stacjonarnego dysk SSD M.2 bez radiatora i dostrzegłeś spadki jego wydajności wynikające z wysokich temperatur pracy, dobrym pomysłem będzie zakup akcesoryjnego chłodzenia. To kosztuje tylko 26 złotych, dostarczane jest z termopadami oraz oferuje dodatkowe podświetlenie.Nie ma sensu kupować kilku ładowarek do różnych urządzeń, skoro można sprawić sobie jedną wysokiej klasy ładowarkę GaN. Polecamy urządzenie sprawdzonej marki Baseus o mocy 100 W z dwoma portami USB-C i dwoma USB-A.Tanie słuchawki TWS? Proszę bardzo, ten model ma sens. Mowa o wysoko ocenianym modelu Lenovo LP40, sprzedawanym w zestawie z ładnym etui ładującym. To świetna alternatywa dla Xiaomi i Redmi AirDots.Chcesz dodać nieco kolorytu Twojemu komputerowi stacjonarnemu i zapobiec sytuacji, w której zbyt ciężka karta graficzna uszkodzi z czasem gniazdo PCIe? Wydaj 50 złotych na tę ładnie wykonano i efektownie podświetloną podpórkę dla GPU.Oto praktyczny wielofunkcyjny adapter z przejściówkami USB-C, USB-A, micro USB i Lightning, który przy okazji pełni funkcję etui na różnego rodzaju karty pamięci.Jeden z najtańszych smartwatchy, których zakup warto jest rozważyć. Amazfit Bip U jest ładny, świetnie wykonany i po prostu dobrze działa. Uwaga: GPS dostępny jest w droższej wersji Pro.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: