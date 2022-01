Taki będzie Redmi Note 11 dla Europy. Ujawniono ceny i kolory

Premiera tuż, tuż.

Europejska wersja Redmi Note 11

Specyfikacja Redmi Note 11 dla Europy

Premiera Redmi Note 11 w Europie

Smartfony Redmi Note 11 zostały oficjalnie zaprezentowane z końcem października ubiegłego roku, kiedy to opisujący premierę Antoni stwierdził, iż wyznaczają nowe standardy średniej półki. Największą wadą nowości firmy Xiaomi wydawało się to, że nie zadebiutowały równolegle w Europie. Wygląda na to, że doczekaliśmy się i obecnie jesteśmy w przededniu debiutu europejskich wersji przedstawicieli rodziny urządzeń Redmi Note 11 . W sieci ukazały się istotne informacje na ich temat.W porównaniu do chińskiej wersji Redmi Note 11 zmieni się nieco design. Globalny wariant telefonów Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+z warantu chińskiego, podobne do tych spotykanych w iPhone'ach, a szkoda. Wszystkie Redmi Note 11 w odmianie Global będzie cechował tradycyjny design i lekko zaoblone krawędzie obudowy - podobne do tych stosowanych we wcześniejszych modelach.Serwis MySmartPrice donosi, powołując się na swoje zaufane źródła, iż Redmi Note 11 w Europie trafi do sprzedaży w trzech wariantach kolorystycznych. Będą to Star Blue (niebieski), Graphite Gray (szary) oraz Twilight Blue (kolejny odcień niebieskiego).Ceny Redmi Note 11 nie będą bardzo niskie, ale smartfon reprezentuje w końcu średni segment urządzeń. Najtańszy wariant Redmi Note 11 4/64 kosztował będzie 250 euro (ok. 1135 złotych). Droższe modele Redmi Note 11 4/128 oraz Redmi Note 11 8/128 mają kosztować odpowiednio 290 i 330 euro (1315 i 1495 złotych).Redmi Note 11 zostanie wyposażony w 6,5-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz i próbkowaniem dotyku 180 Hz. Według medialnych doniesień globalna wersja Redmi Note 11 wykorzysta moc obliczeniową SoC Qualcomm Snapdragon 680 i zaoferuje użytkownikom przestrzeń na dane w formacie eMMC 5.1. Nie zabraknie gniazda kart pamięci micro SD.Sprzęt zasilany baterią o pojemności 5000 mAh ma wspierać ładowanie przewodowe o mocy 18 W i ładowanie zwrotne o mocy 9 W. W zestawie ma pojawić się szybka ładowarka o mocy 22,5 W.Na miłośników fotografii mobilnej czeka potrójny aparat tylny z 50 Mpix matrycą główną z obiektywem f/2.0 i elektroniczną stabilizacją obrazu. Oprócz niego pojawi się sensor 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i kamerka 2 Mpix do zdjęć makro. Z przodu zagości kamerka 8 Mpix. Skromnie.Zgodnie z pogłoskami europejski debiut serii Redmi Note 11 ma odbyć się jeszcze w styczniu tego roku. Czekamy.Źródło: MySmartPrice