Intel Celeron G6900 za 279 złotych dorównuje Intel Core i9-10900K w niektórych sytuacjach

Procesory Intel Celeron nikomu dziś nie kojarzą się z oszałamiającą wydajnością. Nic dziwnego, bowiem są one propozycją skierowaną do komputerów biurowych, podstawowych komputerów multimedialnych, koparek kryptowalut oraz innych pecetów, należących do użytkowników świadomych ich relatywnie niewielkich możliwości. Dość niespodziewanie Internet obiegła informacja, jakby nowy Intel Celeron G6900 (12. generacja) był w stanie dorównać mocą obliczeniową flagowemu układowi Intel Core i9 10900k (10. generacja). Jest to twierdzenie prawdziwe, ale do pewnego stopnia.Intel Celeron G6900 to dwurdzeniowy, dwuwątkowy procesor o taktowaniu 3,4 GHz, 4 MB pamięci cache L3 oraz TDP na poziomie 46 W. W polskich sklepach kosztuje zaledwie 279 złotych. Jeżeli ktokolwiek uważa, że tego rodzaju układy nie mają racji bytu w 2022 roku, to prawdopodobnie nie ma zielonego pojęcia o świecie komputerów. Każdy procesor jest dobry na swój sposób, a jego przydatność zależy od spektrum powierzonych mu zastosowań.Użytkownik Twittera prowadzący kontozauważył interesujące wpisy w bazie danych benchmarka. Według nich Intel Celeron G6900 na płycie głównej ASRock Z690M Phantom Gaming 4, sparowany z 16 GB pamięci DDR4 pracował z taktowaniem 4,4 GHz, dalekim od wyjściowej częstotliwości pracy. Wydaje się to zasługą technologii Asrock Base Frequency Boost (BFB).Zgodnie z obecnymi w bazie wpisami, Intel Celeron G6900 pracujący z takim zegarem osiąga wynik ok. 1400 punktów w teście jednordzeniowym. To wynik identyczny do rezultatu osiąganego przez procesor Intel Core i9-10900K.Wygląda na to, że przynajmniej w niektórych zastosowaniach oba procesory mogą rywalizować jak równy z równym. Powiedzmy sobie szczerze: tych zastosowań jest bardzo niewiele. W 2022 roku większość aplikacji oraz gier korzysta z dobrodziejstw wielu rdzeni, ale... nie należy z miejsca skreślać taniego Intel Celeron G6900. Komuś może się przydać!Poniższe nagranie pokazuje wydajność opisywanego tu procesora Intel Celeron w nowoczesnych grach.Źródło: twitter