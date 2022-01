Steam Deck zadebiutuje w lutym. Valve nie przewiduje opóźnień

To dobra wiadomość.





Steam Deck bez kolejnych opóźnień

Pracujemy nad rozpoczęciem wysyłki urządzeń Steam Deck zgodnie z harmonogramem. Pomimo globalnej pandemii oraz problemów z zaopatrzeniem i transportem wygląda na to, że uda nam się je przekazać do wysyłki do końca lutego […] Właśnie zdecydowaliśmy się na wysyłkę kolejnej partii, a setki urządzeń zostało już przesłane w ostatnim miesiącu (i ta liczba będzie rosła). Dziękujemy producentom za cierpliwość!





Równolegle trwają prace i testy programu zgodności z Deckiem i wkrótce będziecie mogli sprawdzić zgodność wciąż powiększającego się zestawu gier z tym urządzeniem. Pod uwagę bierzemy cztery główne kategorie – wprowadzanie danych, bezproblemowość przy użytkowaniu, sposób wyświetlania obrazu i obsługę systemu.

Valve poinformowało, że nie jest planowane kolejne przesunięcie terminu premiery urządzenia Steam Deck. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia wysyłki egzemplarzy do pierwszych użytkowników. Potwierdzono również dalszą fazę testów programu „zgodności z Deckiem”, w którym docelowo udział wezmą wszystkie gry dostępne na platformie.Wielkimi krokami zbliża się premiera Steam Deck. Początkowo konsola miała zadebiutować w grudniu ubiegłego roku, lecz problemy z niedoborami chipów pokrzyżowały plany firmy Valve. Na szczęście debiut został przełożony zaledwie o kilka miesięcy i już niedługo część konsumentów będzie mogła cieszyć się z posiadania tego niecodziennego sprzętu.Pojawiła się właśnie specjalna styczniowa aktualizacja prac nad Steam Deckiem, która brzmi naprawdę pozytywnie. Okazuje się bowiem, że wszystko jest na dobrej drodze, by wysyłka konsol rozpoczęła się zgodnie z nowym harmonogramem – czyli do końca lutego 2022 roku.Jak możemy wyczytać z oświadczenia:Oczywiście warto pamiętać, iż nie wszyscy otrzymają swojego Steam Decka na premierę. Spora część osób będzie musiała jeszcze długo poczekać. Jeśli zdecydujecie się dopiero dziś na rezerwację sprzętu, to orientacyjnym terminem wysyłki jest drugi kwartał 2022 roku. To jednak było do przewidzenia.Valve ponadto cały czas pracuje nad programem „zgodność z Deckiem” tak, by w dniu premiery jak największa liczba gier wspierała konsolę:Dodatkowo z fabryk wyszły pierwsze egzemplarze, które są właśnie testowane i oceniane. Producent pochwalił się specjalnym zdjęciem – możecie je zobaczyć powyżej. Użytkownikom pozostaje więc teraz tylko uzbrojenie się w cierpliwość i oczekiwanie na swoją kolej.Źródło i foto: Valve