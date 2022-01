Microsoft zakończył produkcję Xbox One w 2020 roku. Dopiero teraz to potwierdził

Ciekawostka.





Microsoft po cichu zakończył produkcję Xbox One

Microsoft oficjalnie potwierdził, że produkcja konsol Xbox One została zakończona pod koniec 2020 roku. Fabryki skupiły się wtedy na tworzeniu next-genów w postaci Xbox Series X oraz Xbox Series S, lecz sklepy wciąż miały pozwolenie na sprzedaż magazynowych zapasów sprzętów należących do poprzedniej generacji.Zaledwie wczoraj informowaliśmy Was, że Sony postanowiło zwiększyć produkcję konsol PlayStation 4 z powodu niedoboru PlayStation 5 na rynku. Docelowo ma powstać około milion egzemplarzy sprzętu do końca 2022 roku. Jak się właśnie dowiedzieliśmy – sytuacja w przypadku konkurencji ma się skrajnie inaczej. W jakim sensie?Okazuje się bowiem, iż konsole Xbox One X oraz Xbox One S przestały być produkowane jeszcze przed premierą nowej generacji. Już wtedy Microsoft rozpoczął przygotowania fabryk pod Xbox Series X|S.Gigant z Moutain View nie myśli więc nawet o zwiększaniu produkcji starych konsol, bo już od dawna nie są tworzone.Nadal jednak są dostępne w części sklepów, gdyż. Trudno jednak porównywać do siebie podejście obydwu firm – Microsoft bowiem nie jest zależny od segmentu konsolowego, dla Sony jednak jest to najważniejszy aspekt działalności.Ostatnio, czyli urządzenia względnie taniego i przystosowanego do gamingu w jego streamingowej odsłonie. Sprzęt można dostać praktycznie wszędzie za sugerowaną cenę. Problem wciąż jednak stanowi dostępność Xbox Series X – nawet sam Phil Spencer stwierdził jakiś czas temu, że niedobory potrwają nawet do 2023 roku.Potwierdził także, że produkcja Xbox Series S jest mniej wymagająca i fabryki są w stanie stworzyć sporo tych konsol – nawet w momencie problemów z dostawami chipów. Nie dziwi więc podjęta przez Microsoft polityka i raczej jeszcze poczekamy aż koncern skupi się na Xbox Series X.Źródło: The Verge / Foto. Microsoft