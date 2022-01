W Lublinie hulajnoga elektryczna zapaliła się w trakcie jazdy

Pożar trudno było ugasić.



Hulajnoga elektryczna stanęła w płomieniach w trakcie jazdy

Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie opisuje w mediach nietypowe zdarzenie, do jakiego doszło w środę 12 stycznia, około godziny 14:00 na ulicy Lotniczej w Lublinie. Użytkownik hulajnogi elektrycznej w trakcie jazdy usłyszał wybuch, po czym jego jednoślad stanął w płomieniach. Wezwany na miejsce zastęp straży pożarnej miał problemy z szybkim ugaszeniem pożaru.



Wielokrotnie apelowaliśmy do Was, abyście pilnowali ładowanego sprzętu i nie ładowali go na przykład w nocy, kiedy śpicie. Dobrym argumentem przemawiającym za taką postawą może być chociażby historia z 6 czerwca ubiegłego roku, kiedy to na ulicy Kłobuckiej w Warszawie nastąpiła tak silna eksplozja podpiętej do ładowarki hulajnogi elektrycznej, że uszkodziła ona elewację budynku. Niestety, baterie mogą wybuchać samoistnie, czego uczy nie tylko przykład smartfonów Samsung Galaxy Note 7 , ale i najnowszy, z Lublina.

Z hulajnogi zostały tylko zgliszcza. | Źródło: KSP w Lublinie



Szacoń podaje, że oddelegowani do incydentu z hulajnogą strażacy walczyli z żywiołem 25 minut. Nie jest to pierwszy taki przypadek w Lublinie, bowiem w 2021 roku lubelscy strażacy gasili już hulajnogę płonącą w budynku. Starszy kapitan Andrzej Szacoń twierdzi jednak, że wybuch hulajnogi elektrycznej na ulicy w Lublinie zdarzył się po raz pierwszy.



Co spowodowało wypadek? Tego nie wiadomo, ale najwięcej przypadków zapłonu baterii ma źródło w rozszczelnieniu baterii prowadzącym do gwałtownej reakcji chemicznej, skutkującej zapłonem materiałów znajdujących się w baterii. Do takowego rozszczelnienia może dojść w efekcie uszkodzenia mechanicznego lub wady konstrukcyjnej prowadzącej do spuchnięcia baterii.



Na poniższym nagraniu zobaczycie, co dzieje się z baterią celowo rozszczelnioną nożem. W żadnym wypadku nie próbujcie powtarzać tego rodzaju eksperymentu.







