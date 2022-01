Xiaomi zapowiada premierę nowego Redmi. Będzie miał aparat 108 MP

Źródło: Xiaomi

Przede wszystkim aparat

Redmi Note 10S różni się od zwykłej “dziesiątki” przede wszystkim jeśli chodzi o możliwości fotograficzne. Ma on aparat główny z matrycą 64 MP, podczas gdy bazowy model posiada sensor 48 MP. Poza tym, optyka jest ta sama, podobnie jak pozostałe aparaty (szerokokątny i dodatkowy 2 MP do mierzenia głębi. Niewykluczone więc, że Note 11S również będzie uzbrojony w nieco inną konfigurację aparatów niż podstawowa 11.Tę teorię potwierdzają dane, które pojawiły się w dotychczasowych przeciekach. Mówią one o tym, że Xiaomi chce wyposażyć urządzenie w aparat 108 MP z czujnikiem Samsung HM2. Ponadto, miałyby mu asystować dwie jednostki: ultraszerokokątna na sensorze Sony IMX355 8 MP i przeznaczona do makro - OmniVision OV2A 2 MP. Nowością ma być też kamerka do selfie o matrycy 13 MP.W 11S pozostała część specyfikacji może pozostać niezmieniona względem bazowej 11. Według przecieków, smartfon będzie miał ekran z odświeżaniem 90 Hz i trzema wersjami pamięciowymi: 6 + 64 GB, 6 + 128 GB oraz 8 + 128 GB. Udostępniona grafika zdradza, że wygląd smartfona także będzie nawiązywał do pozostałych modeli z serii Note 11, czyli znów dostaniemy płaskie krawędzie i mocno odstającą wyspę aparatów.Źródło: 91mobiles / fot. tyt. Xiaomi