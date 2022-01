iPhone 14 Pro - dwie nowości mogą Was bardzo zaskoczyć

Czy Apple faktycznie je wprowadzi?





Apple iPhone 14 Pro - nowy wygląd i aparat





Powoli w sieci (jak to zwykle bywa) zaczynają pojawiać się informacje na temat nowych smartfonów Apple. Modele z serii Pro mogą w 2022 roku doczekać się poważnych zmian. Nie tylko w kontekście samej specyfikacji.Okazuje się bowiem, że Apple może ponownie nieco poeksperymentować z wyglądem swoich smartfonów. Takie działanie w połączeniu z odświeżoną specyfikacją będzie niemal na pewno zwiastować sukces dla producenta.Nowe informacje, które posłużyły do stworzenia grafik, które możecie zobaczyć poniżej pochodzą bezpośrednio od Rossa Younga. Young to ekspert do spraw łańcucha dostaw wyświetlaczy. Zamieścił on na Twitterze przecieki, które zdają się być niczym innym, jak wstępnym szablonem inżynieryjnym przeznaczonym dla iPhone’a 14 Pro.To, co zaskakuje niemal od razu to… zmiana kształtu wycięcia w ekranie. Do tej pory nie widzieliśmy takiego rozwiązania dla Face ID w żadnym z iPhone’ów.Do czego miałoby służyć opisywane wycięcie? Ross twierdzi, że do zaimplementowania przez Apple specjalnego projektora punktowego potrzebnego do działania technologii Face ID. Sam nie jestem przekonany, czy to faktycznie ma szansę zadziałać. Pod kątem estetyki iPhone 14 Pro w takiej wersji wygląda też… co najmniej dziwnie.fot. 4RMD3 - Twitter Na szczęście druga plotka, która krąży od kilku godzin po sieci może Wam się bardziej spodobać. W modelu 14, Apple miałoby postawić na zupełnie nowy aparat fotograficzny w iPhonie. Ten miałby posiadać rozdzielczość na poziomie 48 megapikseli. Same zdjęcia byłyby jednak wykonywane przy zachowaniu 12 megapikseli. Podobnie robią również inni producenci na rynku.We wrześniu 2022 roku miałyby pojawić się więc takie smartfony, jak: Apple iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max i 14 Mini.To, na co czekamy najbardziej, to zdecydowanie szacowane ceny, które trzeba będzie w tym roku zapłacić za nowe urządzenia Apple. Czy firma utrzyma pułap z 2021 roku? To niestety raczej mało prawdopodobne.Źródło: Ross Young / fot. StorresJayrMx - Unsplash