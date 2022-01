UltraRAM, czyli nośnik danych i RAM w jednym. Czy to się przyjmie?

To by było coś.

UltraRAM, czyli nośnik danych i pamięć RAM w jednym

Dzisiejsze komputery stacjonarne wyglądają inaczej niż jeszcze dwie dekady temu. Mam tu oczywiście na myśli nie tylko postęp, jaki dokonał się w temacie udoskonalania płyt głównych, czy też zwiększania wydajności podzespołów takich jak procesory, karty graficzne lub pamięci RAM. Chodzi mi również o wszelkiego rodzaju zmiany optymalizacyjne, prowadzące na przykład do zmniejszenia fizycznych rozmiarów nośników danych oraz poprawy ich trwałości. Nowoczesne dyski SSD M.2 PCIe w komputerach domowych nierzadko wypierają klasyczne dyski talerzowe. Już wkrótce producentom elektroniki może się udać zespolić je z pamięciami RAM.Fizycy z Wydziału Fizyki na Uniwersytecie w Lancaster twierdzą, że za sprawą wielu podobieństw pomiędzy omawianymi tu podzespołami ludzkość może być bardzo blisko połączenia nośników SSD M.2 PCIe oraz pamięci RAM w jeden podzespół, któremu nadano roboczą nazwę UltraRAM. Komponenty takie miałyby łączyć pojemność dysków SSD i szybkie działanie RAM-u.Choć prawdą jest, że pamięć o dostępie swobodnym i nowoczesne dyski SSD wykorzystują podobne rodzaje pamięci, pamięć flash, są one używane na odmienne sposoby. Pamięć RAM komputera wymaga stałego zasilania w celu utrzymania danych w pamięci, a jeśli zabraknie zasilania, dane te znikają. Pamięć RAM jest przez to używana do przenoszenia informacji, które są potrzebne szybko, ale nie na stałe. Pamięć flash natomiast może przechowywać dane nawet po wyłączeniu zasilania - niezależnie czy mówimy to o "pendrajwie" czy dysku SSD. Chociaż możliwe jest używanie "nieulotnej" pamięci masowej do tego samego rodzaju zadań, które wykonuje pamięć RAM (pamięć Intel Optane stanowi dobry przykład), niższa prędkość sprawia, że ​​jest to niepraktyczne w przypadku większości aplikacji. Naukowcy donoszą, że da się to zmienić.