Data premiery i cena Doogee V20. Wzmocniony smartfon, który może zaskoczyć

Doogee V20 - unboxing

Doogee V20 - specyfikacja i możliwości

Doogee to firma znana głównie z urządzeń dla osób preferujących wzmocnione smartfony i telefony. Wkrótce na rynek trafi nowy model z naprawdę ciekawymi funkcjami. Poznajcie Doogee V20.Smartfon z kategorii rugged phone zadebiutuje już 21 lutego, a preorder będzie dostępny na AliExpress.Producent udostępnił już film prezentujący rozpakowanie i wygląd urządzenia, szczegóły znajdziecie poniżej.Już na pierwszy rzut oka widać, że Doogee V20 nie jest zwykłym wzmocnionym smartfonem. Czym wyróżnia się nowy model? Uwagę przykuwa przede wszystkim wyświetlacz AMOLED oraz dodatkowy ekran z tyłu obok aparatów.Główny wyświetlacz to panel Samsung AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Tylny, dodatkowy wyświetlacz ma rozmiar 1,05 cala.Wiemy też, że smartfon będzie zasilany ośmiordzeniowym procesorem Dimensity 700 5G i zaoferuje 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej UFS 2.2, którą można rozszerzyć do 512 GB za pomocą karty MicroSD.Na pleckach znajdziemy znajduje się konfiguracja 3 kamer: główna to 64MP, kamera noktowizyjna SONY IMX350 20MP i szerokokątny aparat 8MP. Przedni aparat to kamerka do selfie 16MP.V20 wyposażony jest w baterię o pojemności 6000 mAh, która wykorzystuje szybką ładowarkę o mocy 33 W (dołączona do zestawu). Ponadto, smartfon obsługuje ładowanie bezprzewodowe 15 W. Telefon jest dostępny w 3 kolorach.Jak wytrzymały jest DOOGEE V20? Producent podaje, że smartfon jest wodoodporny, odporny na upadki i wstrząsy. Dzięki certyfikacji MIL-STD-810 V20 może być używany w trudnych warunkach, takich jak miejsca o ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach.Według producenta, telefon będzie dostępny w przedsprzedaży od 21 lutego na AliExpress w cenie 399 USD. Jednak dla pierwszych 1000 kupujących cena wyniesie 299,00 USD. Kliknij tutaj , aby odwiedzić oficjalną stronę V20 i dowiedzieć się więcej.Źródło: DOOGEE