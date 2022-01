GeForce RTX 3080 12 GB to druga karta Schrödingera

Gratka dla koneserów sztuki.

Nowa NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB to karta, która jest i jej nie ma

Cena GeForce RTX 3080 12 GB zwala z nóg

Dość nieoczekiwanie na rynku zadebiutowała nowa karta NVIDIA GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci GDDR6X i od razu trafiła do sprzedaży. Słowa "trafiła do sprzedaży" są jednak trochę na wyrost, bowiem znalezienie jej gdziekolwiek graniczy z cudem. No dobra, jest po prostu niemożliwe. Jak zapewne się domyślacie, realna cena sklepowa GeForce RTX 3080 z 12 GB pamięci GDDR6X oscyluje gdzieś pomiędzy "dlaczego tak drogo?", a "ILE?!".W 2021 roku niespodziewanie zaprezentowano GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci . Nie minęły jeszcze dwa tygodnie od rozpoczęcia nowego roku, a już w sklepach teoretycznie można nabyć następną nowość. Mowa o "sprzedawanej" od 11 stycznia GeForce RTX 3080 12 GB GDDR6X. Układ podzielił los poprzednika i stał się kolejnym produktem widmo. Kartą graficzną Schrödingera, która zarazem istnieje i nie istnieje, bo nikt nie wie, gdzie ją kupić.Specyfikacja GeForce RTX 3080 12 GB GDDR6X jest znana, ale tylko częściowo. Taktowanie bazowe GPU wynosi 1260 MHz, a pamięci wideo - 19000 MHz (przepustowość to 912 GB/s). GPU wyposażono w 8960 rdzeni CUDA, 280 TU oraz 280 rdzeni Tensor. Nieznana jest liczba jednostek rasteryzujących. Wiadomo, że TDP wzrosło do 350 W z 320 W dla wariantu z 10 GB pamięci GDDR6X.Na tę chwilę EVGA jest jednym z niewielu partnerów NVIDIA, którzy wspominają o istnieniu RTX 3080 12 GB na swojej stronie internetowej. Cena karty wynosi teoretycznie 1249 USD, jednakże w sklepach widnieje jako niedostępna, w znacznie wyższej cenie. Swój wariant zapowiedział też ASUS. Wiemy, że MSI również nie zostało z tyłu, gdyż model MSI GeForce RTX 3080 12GB Suprim X testowany jest w redakcji HardwareLuxx.Jeżeli w sklepach zobaczycie kiedyś GeForce RTX 3080 12 GB GDDR6X, to będzie to na pewno model niereferencyjny. NVIDIA nie stworzyła wersji referencyjnej, który miałby być sprzedawany na jej stronie.Przypominam za to, że na stronie internetowej NVIDIA już 27 stycznia zamówicie za to NVIDIA GeForce RTX 3050 w cenie 1359 złotych... o ile zdążycie.Źródło: mat. własny