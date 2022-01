Microsoft w końcu się ogarnął. Surface Laptop SE całkiem łatwy do naprawy

Podstawowy nowy laptop Microsoftu w końcu możliwy do naprawy, ale wciąż nie jest idealnie

Specyfikacja Microsoft Surface Laptop SE nie robi szału, ale to wyjątkowo tani sprzęt

Laptopy większości firm są mniej bądź bardziej trudne do rozkręcenia, ale w zasadzie bez problemu możliwe do naprawy przez osobę znającą się na serwisowaniu komputerów, o ile jest tylko dostęp do niestandardowych części (np. kości RAM czy nośniki są typowe, o ile nie wlutowane na stałe). Microsoft niestety przyzwyczaił nas do ogromnych trudności w naprawach. Jego niegdysiejsze laptopy dostawały od iFixit najgorsze oceny w tej kwestii. Specjaliści serwisu nie pozostawiali na nich suchej nitki.Na szczęście nowy Microsoft Surface Laptop SE jest dość prosty do rozkręcenia i wymiany podzespołów. Za pomocą standardowego zestawu narzędzi możemy bez większych problemów otworzyć obudowę i wyjąc płytę główną, ekran czy inne elementy. Fakt potwierdza wideo umieszczone na kanale Microsoft Surface. To znaczący postęp, który może być spowodowany ostatnimi zmianami przepisów w Unii Europejskiej czy coraz większym znaczeniem ruchu Right to Repair.Jeśli by analizować szczegóły, to jednak jest się do czego przyczepić. Śrubki zamiast najpopularniejszych gwiazdkowych, mają główki typu Torx, a na płycie głównej na stałe wlutowano RAM czy pamięć (eMMC). Procesor też, ale to od lat normalna praktyka w zasadzie u wszystkich firm, więc ten ostatni aspekt nie jest minusem dla Microsoftu. Mimo wszystko producent i tak nie zaleca własnoręcznego serwisowania. Jak można przeczytać - "Firma Microsoft zaleca skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy naprawach urządzeń i zachowanie ostrożności podczas wykonywania napraw typu "zrób to sam"."Sprzęt jest bardzo podstawowym modelem skierowanym przede wszystkim do szkół i uczniów. Ma kosztować około 250 dolarów (mniej więcej 1000 złotych) i zawierać niezbyt imponujące komponenty. Znajdziemy z nim 11,6 calowy ekran o proporcjach 16:9 i rozdzielczości 1366 x 768 px (nie podano rodzaju matrycy), 4 lub 8 GB RAM, niskotaktowane procesory Intel Celeron N4020 (2 rdzenie, 2 wątki) lub Intel Celeron N4120 (4 rdzenie, 4 wątki) z grafiką Intel UHD 600, 64 lub 128 GB pamięci typu eMMC, dwuzakresowe WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0, kamerę HD, pojedynczy mikrofon, głośniki stereo 2 W, baterię wystarczającą na 16 godzin typowego użytkowania oraz porty USB-C, USB-A, dedykowany ładowania i audio miniajack typu combo (dla słuchawek z mikrofonem). Wszystko fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Microsoft Windows 11 SE.Źródło i Foto: Microsoft Surface @ YouTube / Microsoft / własne