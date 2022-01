Naprawdę tania elektronika w Lidlu. Lista produktów jest długa

A wystarczyło zapłacić.

Już dawno nie pisaliśmy o interesujących promocjach na elektronikę, które obowiązywałyby w polskich supermarketach. Przyczyna tego stanu rzeczy jest dość prozaiczna: okresy poświąteczny i noworoczny przeważnie nie wiążą się z absolutnie żadnymi ciekawymi ofertami na taki sprzęt. Nareszcie jednak coś drgnęło i już 17 stycznia 2022 roku tania elektronika zagości w sklepach Lidl. Co dokładnie będzie można kupić?Tym razem obok dobrze znanych klientom Lidla produktów marki SilverCrest pojawią się urządzenia marki HP. I to nie byle jakie. Za 299 złotych będzie można kupić kompaktową niszczarkę dokumentów OneShred 8CC o wymiarach 41,6 x 32 x 19 cm oraz szerokości cięcia wynoszącej 5 x 18 mm. Sprzęt wyposażono w funkcję zapobiegania zacinaniu się papieru oraz kosz o pojemności 15 litrów. Urządzenie niszczy jednocześnie do ośmiu arkuszy A4!

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaDrugi z produktów HP w Lidlu to słuchawki bezprzewodowe Bluetooth, wycenione na 159 złotych. Mikrofon oferuje funkcję redukcji szumów, bateria pozwala nawet na 20 godzin odtwarzania muzyki, a składana konstrukcja słuchawek ułatwia ich transport. Słuchawki wyglądają na wygodne, ale czy takie są... trzeba się przekonać.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaMelomanów powinien zainteresować wodoodporny (certyfikat IPX6) głośnik Bluetooth SilverCrest z dwoma membranami oraz funkcją True Wireless Stereo. Po sparowaniu ze sobą dwóch głośników gadżety te mogą wspólnie odtwarzać dźwięki płynące z jednego urządzenia. Akumulator o pojemności 5200 mAh pozwala na 27 godzin odtwarzania muzyki przy średnim poziomie głośności. Do wyboru trzy różne kolory. Gwarancja? Aż trzy lata. Cena to 149 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNa osoby poszukujące słuchawek nausznych z gatunku "taniej się nie da" czekały będą słuchawki SilverCrest za 29,99 złotych. Wyposażone w membrany o średnicy 40 mm sprzedawane będą w dwóch kolorach - czarnym i białym.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaWśród pozostałych sprzętów znajduje się też AGD. Akumulatorowa myjka do okien kosztować ma 89,90 złotych, ręczna myjka parowa - 79,90 złotych, żelazko parowe 1740 W - 34,99 złotych, a mop parowy 1630 W - 169 złotych.Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPoszukujący sprzętu do kuchni być może skuszą się na robota kuchennego 650 W (259 złotych), blender kielichowy 500 W (79,90 złotych) lub jajowar 400 W (49,99 złotych).Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaŹródło: mat. własny z Lidl