Ruszyła zimowa wyprzedaż na AliExpress. Fenomenalne przeceny na smartwatche, słuchawki i inne gadżety

Warto skorzystać z kuponów.

Zimowa wyprzedaż na AliExpress - kupony

Poniżej pula kodów zniżkowych (MWZ = minimalna wartość zamówienia):

MWZ $70 -$10: OKAZJA21

MWZ $40 -$6: ZNIZKA

MWZ $27 -$3: OFERTY21

MWZ $15 -$2: ZIMA2

MWZ $49 -$5: ZIMA5

MWZ $99 -$12: ZIMA12

MWZ $149 -$20: ZIMA20

MWZ $199 -$25: ZIMA25

MWZ $200 -25$: TOP25

MWZ $140 -17$: TOP17

MWZ $80 -12$: TOP12

MWZ $50 -7$: TOP7

MWZ$30 -4$: TOP4

Polecane produkty z zimowej wyprzedaży

AliExpress nie czekało długo w 2022 roku, aby rozpocząć zimową wyprzedaż . Kampania ruszyła 10 stycznia, a w tym artkule znajdziesz zestaw kuponów zniżkowych, które pozwolą uzyskać naprawdę atrakcyjne ceny.Pamiętajcie, że od ubiegłego roku wszystkie produkty na AliExpress mają wliczony podatek VAT 23% więc nie ma obaw, że paczka zostanie obarczona dodatkowymi opłatami, gdy dotrze do Polski. W dodatku, sporo produktów można kupić z dostawą z lokalnych magazynów, co skraca czas doręczania do 3-7 dni roboczych.Ceny większości produktów oferowanych za pośrednictwem AliExpress zostały obniżone z okazji zimowej wyprzedaży, ale można obniżyć je jeszcze bardziej. Jak to możliwe? Z pomocą przychodzą kupony rabatowe obowiązujące od określonej wartości zamówienia. Poniżej znajdziecie kody, które należy użyć po oddaniu produkty do koszyka. Niektóre z nich działają na produkty wysyłane z Chin, inne tylko dla przedmiotów z szybką wysyłką.Oferta jest oczywiście bardzo szeroka, ale wybraliśmy kilka produktów, których ceny są naprawdę atrakcyjne i warto się im przyjrzeć. Więcej okazji znajdziecie na stronie zimowej wyprzedaży AliExpress Dobrze oceniane słuchawki realme Buds Air 2 ANC kupicie za 163,60 zł (wysyłka z Chin, możliwy Paczkomat) z kodem: ZNIZKA