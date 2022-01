Honor Magic V zaprezentowany. Najlepszy składany smartfon na rynku?

Źródło: Honor

Akumulator ma pojemność 4750 mAh i obsługuje szybkie ładowanie o mocy 66 W. Na pokładzie pracuje Android 12 z autorską nakładką, a europejska wersja urządzenia, o ile taka się pojawi, będzie najpewniej posiadała pakiet aplikacji Google.

.. ale niestety nie najtańszy

Honor Magic V zadebiutował na razie tylko w Chinach, ale tamtejsze ceny mogą dać nam zapowiedź tego, co może nas czekać, gdy urządzenie wejdzie do globalnej sprzedaży. Okazuje się, że tym razem producent nie zamierza przekonywać do swojego produktu najprostszym możliwym sposobem - Magic V swoje kosztuje, a trzeba wziąć pod uwagę, że europejskie ceny najpewniej będą jeszcze wyższe.



Oto dostępne warianty i ich chińskie ceny:



- 12 GB + 256 GB - 9999 juanów ( ok. 6300 zł)

- 12 GB + 512 GB - 10999 juanów (ok. 6900 zł).



Źródło: Honor





Na uwagę zasługuje też fakt, że Honor Magic V jest najcieńszym składanym smartfonem na rynku. Jego grubość przed złożeniem to 6.7 mm, a po złożeniu 14.3 mm. Dla porównania, złożony Galaxy Z Fold 3 ma w najcieńszym miejscu 14.4 mm, a w najgrubszym 16 mm.Główny ekran smartfona (wewnętrzny) to elastyczny OLED o przekątnej 7,9 cala i rozdzielczości 2272 x 1984. Co ciekawe, ma on nietypowe proporcje - 10,3:9, a najwyższa możliwa częstotliwość odświeżania to 90 Hz. Maksymalna jasność panelu to 800 nitów, a do tego Honor chwali się, że posiada on także certyfikat IMAX Enhanced.Na zewnątrz znajdziemy dodatkową jednostkę, także OLED, o przekątnej 6,45 cala i rozdzielczości 2560 x 1080 pikseli. Tu z kolei proporcje są bardziej "normalne", bo jest to 21:9. Maksymalne odświeżanie to już z kolei 120 Hz, a jasność 1000 nitów.Za wydajność odpowiada najlepszy dostępny procesor, czyli Snapdragon 8 Gen1, który wspiera 12 GB pamięci RAM i 256 GB lub 512 GB pamięci magazynowej. Do robienia zdjęć służy potrójny aparat składający się z trzech jednostek: głównej 50 MP (f/1,9), szerokokątnej 50 MP (f/2,2) i trzeci aparat o tajemniczej nazwie Spectrum Enchanced Camera, też 50 MP (f/2,0). Do selfie posłuży wewnętrzna kamerka 42 MP.