Czytnik linii papilarnych pod całym ekranem smartfonu? Nowy patent Xiaomi

Coraz więcej firm myśli o takiej technologii.

Czytnik linii papilarnych pod całym ekranem

Podczas gdy w tej chwili Apple stawia na technologię uwierzytelniania z pomocą rozpoznawania twarzy (FaceID), zupełnie inaczej jest w przypadku producentów smartfonów obsługujących system Android. Ci cały czas pozostają raczej przy czytnikach linii papilarnych i to właśnie je rozwijają. Już coraz więcej i więcej urządzeń wyposażanych jest w czytnik umieszczony pod fragmentem ekranu zamiast w przycisku bocznym czy na plecach smartfonu. Xiaomi tymczasem idzie o krok dalej. Firma ta złożyła niedawno patent opisujący ekran smartfonu, który miałby w całości służyć też jako czytnik linii papilarnych.W tej chwili smartfony z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym pod ekranem wymagają od użytkownika dotknięcia wyświetlacza w konkretnym miejscu, aby odblokować urządzenie czy na przykład zatwierdzić internetową płatność. Po krótkim dotknięciu miejsce to wyświetla animację obrazującą to, czy posiadacz urządzenia faktycznie w czytnik trafił i czy uwierzytelnianie przebiegło pomyślnie.Rozwiązanie Xiaomi zdecydowanie ułatwiałoby posiadaczom smartfonów życie. Dzięki niemu w celu skorzystania z czytnika linii papilarnych wystarczyłoby dotknąć zablokowany ekran urządzenia w dosłownie dowolnym miejscu – tam gdzie nam wygodnie. Pozwalałoby to chociażby na częstsze odblokowywanie telefonu z użyciem jednej ręki – to nie zawsze jest możliwe, a zwłaszcza w przypadku większych smartfonów.