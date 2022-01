Pierwsze informacje o procesorach AMD Zen 4 pojawiły się w sieci

AMD Eng Sample: 100-000000665-21_Nhttps://t.co/jLftS67G6E

AMD Eng Sample: 100-000000666-21_Nhttps://t.co/i3CF4AxuvG



AuthenticAMD Family 25 Model 96 Stepping 0 -> A60F00

According to the CPUID these are Raphael ES (Zen 4 Desktop)