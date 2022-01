Twój iPhone Cię okłamuje w istotnej kwestii. Zobacz, w jaki sposób

Spore przekłamanie.

Bateria w każdym z urządzeń elektronicznych zmniejsza swoją pojemność wraz ze wzrostem liczby cykli ładowania. Przekłada się to oczywiście na krótszy czas działania zasilanego przez nią urządzenia. W przypadku smartfonów iPhone pogorszenie stanu baterii wpływa na zmniejszenie wydajności działania sprzętu, wywołane software'owo w celu uniknięcia wystąpienia problemów z zasilaniem. Apple od jakiegoś czasu pozwala sprawdzić kondycję baterii w iOS, jednakże pomiar ten zdaniem wielu jest wyssany z palca. Są na to mocne dowody.Apple zaleca wymianę baterii w sytuacji, gdy kondycja baterii spadnie do poziomu 80% lub niższego.nie jest niski, ale wiele osób decyduje się go ponieść, aby nie doświadczać problemów ze spadkiem wydajności działania swojego iPhone'a lub nie irytować się skróconym czasem jego działania. Wiele osób uważa, że wartość kondycji baterii nie licuje z faktycznym jej zużyciem. Jedną z takich osób jest Adrian Kingsley-Hughes z ZDNet.- pisze Kingsley-Hughes.Mężczyzna zauważa, że po 92 cyklach ładowania bateria w jego smartfonie powinna być już zużyta w jakikolwiek sposób. Tymczasem stan baterii określany jest na... 100 procent.

"Mój iPhone 13 Pro Max został kupiony w dniu premiery. Oznacza to, że obecnie mam go 104 dni. Zgodnie z danymi urządzenie to ma za sobą 92 cykle ładowania. To całkiem sporo. Według Apple powinna mieć około 80% pojemności po 500 pełnych cyklach ładowania"

Dlaczego iOS nie informuje prawidłowo o zużyciu baterii?

Jak sprawdzić stan baterii w iPhone?

Stan baterii iPhone 13 Pro Max należącego do dziennikarza ZDNet po 92 cyklach ładowania. | Źródło: ZDNetDziennikarz przyjrzał się uważniej danym analitycznym i o ile za pierwszym razem bateria w jego telefonie była naładowana do, to za ostatnim razem osiągnęła już tylko poziomprzy 100% naładowania. Co to oznacza?, a jakże. Zużycie, o którym Apple nie informuje.Wszystko za sprawą różnic pomiędzy bateriami. Zauważcie, że w specyfikacji często jest mowa o "typowej" pojemności. To wartość czysto teoretyczna, która w pewnych przypadkach może być niższa, a w innych wyższa od realnej. Oznacza to, że w przypadku, gdy smartfon ma baterię o pojemności większej, musi minąć więcej czasu aż licznik pokaże jej zużycie. Nie oznacza to jednak, że smartfon działa wtedy tak samo długo na jednym ładowaniu jak wtedy, gdy został naładowany do pełna po raz pierwszy.Mechanizm najpewniej bierze jako wyjściową pojemność typową, uśrednioną, teoretyczną, a nie realną. Dlatego właśnie jego działanie jest... mierne.Otwórz menu "Ustawienia".Odszukaj pozycję "Bateria". Tapnij na nią.Z poziomu menu "Bateria" wybierz opcję "Kondycja baterii".Mimo wszystko, kondycja baterii widoczna w iOS po jakimś czasie się zmniejsza. | Źródło: mat. własnyTwoim oczom ukaże się kilka ciekawych rzeczy. Najważniejszą jest wartość towarzysząca opisowi "Maksymalna pojemność". Jak pisze Apple, jest to parametr określający bieżącą pojemność baterii w porównaniu do nowej baterii. Im mniejszy procent, tym krótszym czasem działania charakteryzowało się będzie dane urządzenie.Źródło: ZDNet , mat. własny