15 przydatnych gadżetów do mieszkania z AliExpress

Sprawdzą się w każdym domu.

1. Mini szatkownica do żywności

2. Lampa LED z czujnikiem zbliżeniowym na USB

3. Litery i cyfry LED

4. Mini wieszaczki w kształcie zwierząt i roślin

5. Szczoteczka soniczna Xiaomi Mijia T100

6. Lampa podłogowa LED RGB

7. Rozgałęziacz dyszy węża ogrodowego

8. Maszyna do pakowania próżniowego

9. Zestaw 100 magicznych gąbek do czyszczenia

10. Parownica do prasowania odzieży 1100 W

11. Mini odkurzacz Xiaomi Mijia Handeld 13000 Pa

12. Cichy nawilżacz powietrza lub dyfuzor zapachów

13. Lampa USB do tworzenia oświetlenia nastrojowego

14. Przezroczyste samoprzylepne wieszaki podblatowe - zestaw 20 sztuk

15. Precyzyjna waga cyfrowa o dokładności 0,001 grama

W drugim z naszych tegorocznych artykułów poświęconym gadżetom z AliExpress prezentujemy Wam znalezione przez nas interesujące produkty dla domu. Wierzymy, że pośród 15 propozycji znajdziecie coś dla siebie, a jeśli nie, to okażą się one inspiracją dla udanych zakupów.Jeśli w dzisiejszym zestawieniu nie znajdziesz niczego dla siebie, na dole wpisu zamieściliśmy odnośniki do wszystkich wcześniejszych wpisów z naszej coniedzielnej serii.Nie lubisz szatkować warzyw i owoców na jak najmniejsze kawałki? Spraw sobie urządzenie, które zrobi to za Ciebie. Elektryczna miniszatkownica nie zajmuje dużo przestrzeni w kuchni i nadaje się znakomicie do rozdrabniania czosnku, marchwi i innych.Lampki LED mocowane do ściany za pomocą akcesoriów montażowych lub taśmy 3M. Do wyboru gadżety o długości 30, 40 lub 50 cm, zasilane za pośrednictwem złącza USB w komputerze, listwie lub po wpięciu zasilacza z gniazdka sieciowego. Do wyboru różne temperatury barwowe i wersja z opcją zmiany trybu świecenia.Chcesz stworzyć napis na urodziny? Wesele? A może po prostu rozświetlić w ciekawy sposób jakieś pomieszczenie? Z pomocą przychodzą te oto litery i cyfry, zasilane pojedynczą baterią. Zero kabli, zero problemów z estetyką ich prowadzenia.Niewielkie zawieszki z mocowaniem za pomocą taśmy 3M. Przydadzą się w domu, warsztacie, samochodzie... dosłownie gdziekolwiek. Są tanie i bardzo ładne.Jednorazowy wydatek w postaci kilkudziesięciu złotych na dobrej jakości szczoteczkę soniczną jest rozsądniejszy, niż cykliczne zostawianie pieniędzy u dentysty. Model Xioami Mijia T100 zbiera pozytywne recenzje i jest lepszy od każdej zwykłej szczoteczki manualnej oraz od tanich szczoteczek elektrycznych.Powiem Wam jedno: te kolumny świateł LED RGB prezentują się doskonale nie tylko w pokoju gracza, ale także w salonie. W każdej z nich znajduje się 120 LED-ów 5050. Wysokość lampy to aż 104 cm. W zestawie jest pilot zdalnego sterowania.Podlewasz rośliny lub myjesz auto za pomocą węża ogrodowego? Ułatw sobie zadanie, inwestując w praktyczny gadżet z pięcioma dyszami natryskowymi, z regulacją siły strumienia wody.Jak zadbać o świeżość warzyw, owoców lub domowych przetworów mięsnych? Odpowiedzią na to pytanie jest pakowanie próżniowe produktów. Maszyna do pakowania próżniowego nie musi być droga, aby działać dobrze. Najlepszym dowodem na ten stan rzeczy jest ta oferta.Oto słynne "magiczne" gąbki do czyszczenia... wszystkiego. Plam z ubrań, kurzu z mebli, brudnych naczyń i to bez pomocy dodatkowych detergentów. Wystarczy namoczyć gąbkę w ciepłej wodzie, lekko wycisnąć gąbkę, zacząć szorowanie i... już! Uwaga: gąbka nie nadaje się do mycia samochodu, ekranów i innych delikatnych powierzchni.Nie lubisz korzystać z żelazka, a czasem czujesz potrzebę lekkiego odświeżenia ubrań i usunięcia z nich zagnieceń? Idealnym rozwiązaniem jest parownica do ubrań, na przykład ta, wysoko oceniana.Mały, kompaktowy odkurzacz o dużej sile ssania. Idealny do samochodu, odkurzania wnęk w krzesłach, kanapach i wszystkich innych trudno dostępnych miejsc. Lekki, wygodny i skuteczny.Ten nawilżacz powietrza sprawdzi się lepiej jako dyfuzor zapachów. Jeśli często pracujesz przy komputerze, postaw go obok, a zapewne szybko docenisz jego działanie.Światła nastrojowego w mieszkaniu nigdy za wiele. Ten niewielki projektor na USB na imitować efekt zachodu słońca, ale do wyboru są także inne kolory. W sprzedaży są warianty z pierścieniami o większej i mniejszej średnicy.W małych mieszkaniach trzeba walczyć o zagospodarowanie każdego kawałka przestrzeni. Za pomocą tych oto samoprzylepnych haczyków część lekkich akcesoriów kuchennych będziesz mógł powiesić pod szafkami.Precyzyjna waga kuchenna to absolutny must have dla wszystkich amatorów gotowania, precyzyjnie odmierzających składniki podczas swoich działań. Zapewne znajdziecie dla niej również inne zastosowania.Jeśli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: