Jaka karta graficzna do gier?

Jaką kartę graficzną NVIDIA GeForce wybrać?

Karta graficzna do grania w 4K

Na jakie parametry warto jeszcze zwrócić uwagę?

Wybór karty graficznej w 2022 roku stanowi pewne wyzwanie zarówno za sprawą trudnej sytuacji na rynku półprzewodników, jak i podaży nie będącej w stanie sprostać wysokiemu popytowi. Wiele osób zainteresowanych modernizacją obecnego lub zakupem nowego komputera stacjonarnego do gier jest już zmęczonych oczekiwaniem na spadek cen kart graficznych, który może nie mieć miejsca nie tylko w tym, ale i w przyszłym roku. Jaką kartę graficzną NVIDIA GeForce wybrać, aby nie przepłacić...zbyt dużo? Zobaczmy.Według najnowszych statystyk pochodzących z ankiety dotyczącej sprzętu i oprogramowania na Steam,znajdują się w komputerach aż 76,83% graczy. Nic dziwnego, bowiem oferta tego producenta jest naprawdę okazała, choć ze względu na trwające problemy z globalną produkcją elektroniki wybór układów niereferencyjnych jest ograniczony. Mimo przejściowego kryzysu w sklepach da się znaleźć nieco przystępniejsze cenowo i wciąż nadające się do mniej wymagających gier układy GeForce GTX 1050 Ti, wydajniejsze propozycje pokroju GeForce GTX 1650, 1660 i 1660 Ti, czy wreszcie stworzone o osobach oczekujących największej mocy obliczeniowej konstrukcje z rodziny NVIDIA GeForce RTX 20 i 30.



Na początek powinieneś określić swoje wymagania, bazując oczywiście na tym, w jakie gry grasz. Jeżeli jesteś miłośnikiem klasyków pokroju Gothic 1 oraz Heroes of Might and Magic 3, a od czasu do czasu grasz w e-sportowe pozycje pokroju CS:GO, League of Legends i Fortnite, nie potrzebujesz karty graficznej pokroju NVIDIA GeForce RTX 3080, to oczywiste. Z takimi tytułami poradzą sobie co wydajniejsze zintegrowane karty graficzne AMD Vega, ale do optymalnie wysokiej liczby klatek przyda się coś pokroju GeForce GTX 1650 lub GTX 1660. Układy te nierzadko zagwarantują liczbę klatek na sekundę przekraczającą 100 kl./s. w rozdzielczości Full HD przy średnich lub wysokich detalach. GeForce GTX 1660 poradzi sobie w niższym "klatkażu" nawet z najnowszymi tytułami AAA, oczywiście po obniżeniu poziomu detali. Jeśli masz mocno ograniczony budżet, w korzystnej cenie możesz oczywiście próbować znaleźć używane karty graficzne wcześniejszych generacji.Do momentu sklepowej premiery karty NVIDIA GeForce RTX 3050, planowanej na 27 stycznia 2022 roku, optimum dla większości graczy wydają się karty, a także jej odpowiednik wcześniejszej generacji, czyli NVIDIA GeForce RTX 2060. Obie te karty pozwolą granie w większość najbardziej wymagających gier po ustawieniu wysokich lub w przypadku RTX 3060 najwyższych ustawień graficznych, często w 144 klatkach na sekundę. Nowsza z wymienionych wyżej GPU to doskonała karta graficzna do grania w Full HD, ale też w wyższej rozdzielczości 1440p. Warto pamiętać o tym, że karty NVIDIA GeForce RTX ekskluzywnie obsługują technologię NVIDIA DLSS, pozwalającą zupełnie za darmo zwiększyć liczbę klatek na sekundę we wspieranych grach, niemalże bez utraty jakości wyświetlanego obrazu lub nawet przy jego niewielkiej poprawie.

Karta graficzna do grania w 4K

Najzamożniejsi gracze mogą sprawić sobie prezent w postaci karty graficznej do zabawy w rozdzielczości 4K. Dzięki technologii NVIDIA DLSS z płynnym wyświetlaniem obrazu w tej rozdzielczości radzą sobie układy od GeForce RTX 3060 Ti włącznie wzwyż, czyli GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti oraz GeForce RTX 3090. W zależności od danego tytułu, tego czy obsługuje on DLSS i czy gracz zdecyduje się grać ewentualnie weń z włączonym ray tracingiem, na monitorze 4K można podziwiać obraz o płynności od 60 do wartości przekraczających 144 klatki na sekundę w przypadku tytułów e-sportowych.

Na jakie parametry warto jeszcze zwrócić uwagę?

Uwadze kupującego nie powinno umknąć to, jakiego zasilacza potrzebuje dana karta graficzna. Stary, niemarkowy zasilacz o mocy 500 W i kiepskiej sprawności nie poradzi sobie z zasileniem wydajnej karty graficznej, na przykład GeForce RTX 3090 oraz wydajnego procesora. Zwracajcie uwagę na parametr TDP karty lub po prostu szukajcie rubryk z rekomendowaną mocą zasilacza.Wybierając wymarzoną kartę graficzną warto dopłacić za wydajny, cichy i skuteczny układ chłodzenia. Konstrukcje wyposażone w trzy wentylatory chłodzone są na ogół efektywniej od tych z jednym lub dwoma wentylatorami.Co jeszcze? Wygląd nie jest bez znaczenia, jeżeli chcecie spoglądać na swój nabytek przez okno w obudowie. Obecność tzw. backplate'a na odwrocie płytki PCB poprawia estetykę całej konstrukcji, a czasem pomaga też odrobinkę schładzać kartę. Regulowane podświetlenie RGB to również dodatkowe punkty za styl.Dokonując wyboru na najbliższe lata z pewnością zawsze powinno się przejrzeć Internet w poszukiwaniu testów danego modelu. Z pomocą przyjdą zarówno serwisu polskie, jak i zagraniczne. Wydajność karty graficznej w połączeniu z danym procesorem da się łatwo zweryfikować także na YouTube. Na ogóle wystarczy wpisać nazwę procesora + nazwę karty graficznej + frazę "benchmark", np "Core i7-11700K + RTX 3060 benchmark", aby odnaleźć pomiary wydajności danego zestawu w popularnych produkcjach.Życzymy Wam powodzenia z dokonaniem wyboru oraz... jak najniższych cen!