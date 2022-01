Nowa wersja głośnika Symfonisk. Hit IKEA i Sonos ma być lepszy

Przebój powraca w nowej odsłonie.

IKEA Symfonisk 2022

IKEA Symfonisk to wyceniony na 499 złotych głośnik bezprzewodowy, który stał się gigantycznym przebojem sprzedaży na całym świecie. Nic dziwnego. Przygotowane we współpracy z firmą Sonos urządzenie zaskakuje nie tylko estetycznym, solidnym i designerskim wykonaniem, ale także doskonałym brzmieniem. Z kilku modeli dzięki Wi-Fi można utworzyć system multiroom i cieszyć się dobrej jakości nagłośnieniem w więcej niż jednym pokoju. IKEA i Sonos po cichu wprowadzają do sprzedaży nową wersję Symfonisk na rok 2022.Głośnikzniknął z oferty internetowej sklepu IKEA w Polsce. Wszystko to za sprawą tego, że firma ta przygotowuje się do wprowadzenia do sprzedaży nowej wersji bezprzewodowego głośnika półkowego produkowanego przez Sonos. O sprawie donosi holenderski serwis Tweakers.Po kilku latach od premiery IKEA Symfonisk producent przyszykował nową wersję ze zaktualizowanym logo, ulepszonym procesorem, większą ilością pamięci, lepszą wydajnością energetyczną i dłuższym kablem zasilającym, który zapewni użytkownikom większą swobodę w rozmieszczeniu sprzętu.