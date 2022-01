Płyty B350 i X370 mogą dostać wsparcie procesorów AMD Ryzen 5000

Producent szuka na to sposobu.



Użytkownicy procesorów marki AMD od lat cenią tę firmę między innymi za to, że w odróżnieniu od firmy Intel nie zmienia ona w zawrotnym tempie podstawek dla swoich układów. Oznacza to, że często mając nawet starszą płytę główną, można w niej zastosować nowszy procesor. Fanów AMD powinien ucieszyć fakt, iż producent ten szuka sposobu na pozwolenie posiadaczom płyt głównych z chipsetami B350 oraz X370 na bezproblemowe wykorzystanie w nich procesorów AMD Zen 3, czyli Ryzen 5000.



Ryzen 5000 na płytach głównych B350 i X370

David McAfee, który jest wiceprezesem ds. korporacyjnych w AMD i dyrektorem generalnym działu Client Channel, powiedział w niedawnym wywiadzie udzielonym dziennikarzom Tom's Hardware, że firma szuka sposobów na oficjalne umożliwienie procesorom Ryzen serii 5000 pracy na płytach głównych z serii 300. "To zdecydowanie coś, nad czym obecnie pracujemy. Wcale nam nie umknęło, że byłoby to dobre dla społeczności. Staramy się wymyślić, jak to zrobić" - zapewnił.



Wypowiedź przedstawiciela AMD może być odpowiedzią na krytykę wymierzoną w AMD przez użytkowników po tym, jak firma podobno zablokowała producentom płyt głównych możliwość dodania obsługi serii Ryzen 5000 do płyt głównych B350 i X370. Stało się to wkrótce po tym, gdy niektóre firmy umożliwiły tę obsługę w tanich płytach z serii A320.



