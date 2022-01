Google przegrało sprawę patentową z Sonos. Zapłacą konsumenci

Antykonsumencka decyzja korporacji.

Google przegrało sprawę patentową z firmą Sonos. Producent zamiast zdecydować się na zapłacenie stosownych opłat licencyjnych, zaczął poprzez aktualizacje oprogramowania pozbawiać uprzednio sprzedanych konsumentom głośników bezprzewodowych istotnych funkcji. Wszystko wskazuje na to, że Google nie zamierza w żaden sposób finansowo zrekompensować kupującym tego, że zakupili oni niepełnowartościowy sprzęt.Po wydaniu w sierpniu orzeczenia w trybie prejudycjalnym amerykańska Komisja Handlu Międzynarodowego (FTC) wydała ostateczną decyzję stwierdzającą, że Google naruszyło pięć patentów Sonos związanych z inteligentnymi głośnikami. Orzeczenie doprowadziłoby zapewne do zakazu sprzedaży w USA niektórych produktów Google, takich jak Nest Audio, Chromecast i Pixel, ale korporacja przygotowała zatwierdzone przez ITC aktualizacje oprogramowania, które usuwają będące przedmiotem sporu funkcje. Niestety, ze stratą dla obecnych już ich użytkowników.Użytkownicy wyżej wymienionych urządzeń otrzymali już komunikat o zubożeniu ich funkcji. Wszystkie naruszone patenty Sonos dotyczą konfigurowania i kontrolowania grup głośników. Nie można już kontrolować głośności grupy głośników za pomocą poleceń głosowych lub w aplikacji Home. Zamiast tego każdy głośnik musi zostać skonfigurowany i dostrojony ręcznie. Google stworzyło już specjalny wpis z instrukcjami dla konsumentów, którzy muszą na nowo uczyć się obsługi swoich gadżetów.

O co chodziło w sporze Sonos z Google?

Google Nest Hub. | Źródło: GoogleKonsumenci są oburzeni, że Google zamiast ponieść finansowe konsekwencje swoich działań, zrzuca ciężar odpowiedzialności na nabywców urządzeń. Warto poczytać komentarze pod powyższym postem Google. Wątek jest pełen rozgoryczonych klientów, domagających się zwrotu pieniędzy i grożących pozwami.Nabywcy urządzeń Google są wściekli postawą firmy. | Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z forum GoogleSonos wynalazł kategorię smart głośników do strumieniowego przesyłania muzyki, a pojawienie się asystentów głosowych doprowadziło do tego, że Google wkroczyło na terytorium tej firmy. Przedstawiciele Sonos stwierdzili, że gdy prosili oni Google o udzielenie wsparcie dla aplikacji Muzyki Google Play na urządzeniach tej marki, Google uzyskało wgląd w jej technologię. Stało się to jeszcze w 2013 roku. Sonos dowiódł, że Google wykorzystało to do "rażącego i świadomego" kopiowania funkcji głośników Sonos dla produktów Google Home, które zostały wprowadzone na rynek w 2016 roku. Google zostało pozwane na początku 2020 roku.Źródło: FTC