Dyrektor zespołu odpowiedzialnego za czip Apple M1 odchodzi z Apple do Intela

Opracowanie autorskiego czipu Apple M1 było prawdopodobnie jednym z największych sukcesów, jakie firma z Cupertino odnotowała w ostatnich latach. Jego wydajność energetyczna zaskoczyła chyba każdego i sprawiła, że procesory Intela przestały być domyślnym wyborem wszystkich profesjonalistów. Intel ze zrozumiałych przyczyn dość szybko złapał kompleks Apple M1 , co skutkowało m.in. dość słabymi zagrywkami marketingowymi . "Niebiescy" zamiast bawić się w głupie gierki się otrząsnęli i... podkupili Jeffa Wilcoxa, dyrektora zespołu odpowiedzialnego za prace nad omawianym układem.Szef zespołu rozwoju Apple M1 i twórca zabezpieczeń czipu Apple T2, Jeff Wilcox, opuścił Apple, aby ponownie dołączyć do Intela i nadzorować rozwój architektury wszystkich projektów Intel System-on-a-Chip (SoC). Jeff Wilcox porzucił wcześniej firmę Intel i dołączył do Apple w 2013 roku.– napisał Wilcox na swoim profilu w serwisie LinkedIn.