Urządzenia Canon z tonerami bez czipów. Wiecie, co to oznacza

Niespodzianka.

Canon rezygnuje z chipów w tonerach, tymczasowo

imageRUNNER 1435i/1435iF

imageRUNNER 2625i/2630i/2645i

imageRUNNER ADVANCE 4525i/4535i/4545i/4551i, II and III

imageRUNNER ADVANCE C250i/350i/C351iF

imageRUNNER ADVANCE C255i/C355i/C355iF/C256i/356i

imageRUNNER ADVANCE C256i/356i II and III

imageRUNNER ADVANCE C3320i/3325i/3330i

imageRUNNER ADVANCE C3520i/3525i/3530i, II and III

imageRUNNER ADVANCE C5535i/5540i/5550i/5560i, II and III

imageRUNNER ADVANCE DX 4725i/4735i/4745i/4751i

imageRUNNER ADVANCE DX 6000i

imageRUNNER ADVANCE DX C257i/C357i

imageRUNNER ADVANCE DX C3720i/3725i/3730i

imageRUNNER ADVANCE DX C3822i/3826i/3830i/3835i

imageRUNNER ADVANCE DX C5735i/5740i/5750i/5760i

imageRUNNER C1325iF/1335iF

imageRUNNER C3025i

imageRUNNER C3125i

imageRUNNER C3226i

"Chociaż korzystanie z materiałów eksploatacyjnych bez elementów elektronicznych nie ma negatywnego wpływu na jakość druku, może mieć wpływ na niektóre funkcje pomocnicze, takie jak wykrywanie poziomu tonera"

Producenci drukarek uciekają się do przeróżnych sztuczek, celem uniemożliwienia konsumentom wykorzystywania alternatywnych, tańszych tonerów i atramentów. Wygląda na to, że szalejący kryzys na rynku półprzewodników zmusi ich do wycofania się z takich praktyk. Firma Canon ogłosiła właśnie, że ma problem z dostawami podzespołów, które pomagają określić stan zużycia tonera. Wiecie już chyba, co to oznacza.Canon, jeden z wiodących producentów urządzeń drukujących ogłosił właśnie, że w związku z brakami na rynku półprzewodników czasowo rezygnuje z zabezpieczania tonerów dla biznesowych urządzeń wielofunkcyjnych czipami. Moduły tego rodzaju stanowią zabezpieczenie przed stosowaniem tanich zamienników tonerów.Zmiany dotyczą następujących urządzeń:- czytamy w komunikacie prasowym.Dzięki zapowiedzianym zmianom użytkownicy wyżej wymienionych urządzeń będą mogli wykorzystywać tanie tonery, przed którymi lubią ostrzegać producenci oryginalnych, nierzadko kilkukrotnie droższych rozwiązań. Grożą, że użytkowanie zamienników może zakończyć się różnymi problemami, z awarią drukarek na czele, ale... każdy konsument podejmie samodzielny wybór.W swojej informacji prasowej Canon zawarł instrukcje do ominięcia zabezpieczenia dotyczącego braku modułu. Znajdziecie je pod tym adresem - są nieco różne dla poszczególnych modeli.Źródło: Canon