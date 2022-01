Intel pokazał prawdziwego potwora. Procesor Core i9-12900KS

Jakiś czas temu pisaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach na temat, który miałby być mocniej podkręconym wariantem Intel Core i9-12900K. Przynajmniej dla trybu turbo. Informacje potwierdziły się i Intel podczas CES 2022 zaprezentował omawiany procesor, choć wciąż nie przekazał całego pakietu informacji. Tak naprawdę przedstawiciele koncernu powiedzieli o nim bardzo mało i jego czas na CES 2022 podczas wydarzenia Intela był wyjątkowo krótki.Podstawowy model Intel Core i9-12900K oferuje od 2,4 GHz do 3,9 GHz na rdzeniach E i od 3,2 GHz do 5,2 GHz na rdzeniach P. Edycja Intel Core i9-12900K miałaby podnosić maksymalny zegar w booście dla rdzeni P do aż 5,5 GHz. Graniczne wartości w trybie zwiększonej wydajności odpowiadają podbiciu dla jednego rdzenia. Oba warianty mają po 8 rdzeni każdego typu i HT na P, co daje 24 wątki. Według prezentacji, procesor może też spokojnie wytrzymać ponad 5 GHz przy booście na wielu rdzeniach, a przynajmniej dla pokazywanego benchamrku w grze Hitman 3. Wtedy osiągnął 5,2 GHz na jednostkach P i 4,0 GHz na P. Niestety nie pokazano zegarów 5,5 GHz, ale scenariusz testowy widać nie korzystał z automatycznego zwiększania taktowania na wyłącznie jednym rdzeniu P.

Zachowanie Intel Core i9-12900KS w teście Hitmana 3 / Foto: Intel

Płyty główne ASRock już gotowe na procesor Intel Core i9-12900KS

Niestety nie wiemy, czy procesor w ogóle trafi do normalnej regularnej konsumenckiej sprzedaży, ani jaka będzie jego cena. Intel zaznaczył tylko, że do końca kwartału CPU będzie rozesłany do producentów OEM. W takim razie na pewno zobaczymy go w gotowych zestawach komputerowych, ale nie ma pewności, czy w ogóle wyląduje jako pojedyncza część na półkach sklepowych. Nie znamy też pełnych danych dotyczących taktowania, zapewne zwiększonego zapotrzebowania na odprowadzanie ciepła (dla Intel Core i9-12900K wynosi 125 W PBP i 241 W MTP). Możliwe, że bazowe zegary także będą podwyższone, ale to raczej mało prawdopodobne. Inaczej Intel pochwalił by się także taką zmianą.Co ciekawe producenci płyt głównych już zareagowali na oficjalne ogłoszenie Intel Core i9-12900KS. A przynajmniej ASRock. W kilku ostatnich wersjach BIOS dla płyt głównych opartych o chipsety Z690 i B660 można znaleźć opisy zmian w postaci "Update Intel Microcode" i "Add Intel Enhanced Thermal Velocity option for 12900KS processor". Opcja Intel Thermal Velocity jest już nam znana, ale zdaje się, że ulepszona Enhanced Thermal Velocity została przygotowana specjalnie dla Intel Core i9-12900KS.Źródło i foto: Intel / videocardz