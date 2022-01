Gamingowa seria Lenovo Legion z wachlarzem nowych laptopów, monitorów i myszek

Na amerykańskich targach CES 2022 nie mogło zabraknąć skierowanej do graczy linii Legion koncernu Lenovo. Wśród nowości zobaczyliśmy nie tylko gamingowe laptopy, ale też trzy monitory, a nawet dwa modele myszek i nowe oprogramowanie agregujące gry. Wszystkie zoptymalizowane pod kątem najlepszych doświadczeń w grach wideo i podczas codziennego obcowania z komputerem.



Flagowa seria laptopów Lenovo Legion 5 Pro

Firma chwali się, że Lenovo Legion 5i Pro, to pierwsze na świecie 16-calowe laptopy z adaptacyjną częstotliwością odświeżania ekranu (do 240 Hz, czas reakcji na poziomie 3 ms) przy matrycy o rozdzielczości WQHD+ (2960 x 1600 px) i o proporcjach 16:10 (edycje bez dopisku "i" mają 15 cali i do 300 nitów). W dodatku wyświetlacz został zaopatrzony w funkcję redukcji niebieskiej składowej światła dla lepszego komfortu szczególnie przy dłuższej pracy. Użytkownicy oczekujący dobrych kolorów, docenią też pełne pokrycie przestrzeni barw sRGB czy certyfikat DisplayHDR 400, Dolby Vision oraz do 500 nitów jasności.



Lenovo Legion 5i Pro / Foto: Lenovo



Najlepszą wydajność mają zapewnić procesory Intel Core 12 generacji (do Intel Core i7-12700H włącznie) i najnowsze AMD Ryzen (AMD Ryzen 9 6900HX). Jak podkreśla firma, użytkownicy mogą skorzystać z nawet 15 W więcej mocy graficznej w porównaniu do poprzedniej generacji. Lenovo proponuje karty graficzne Nvidia GeForce RTX w tym mobilną wersję RTX 3070 Ti o maksymalnym TGP 165 W. Do tego dostaniemy do 32 GB DDR5 4800 MHz, SSD PCIe 4.0 do 1 TB czy WiFi 6E oraz baterie 80 Wh (ładowanie od zera do 80 proc. w pół godziny, wolniejsze przez USB-C). Ulepszony system chłodzenia skutecznie odprowadzi gorące powietrze, a przy tym zapewni cichszą pracę dzięki cieńszym o 40 proc. łopatkom wentylatorów i systemowi Legion Coldfront 4.0 z tłumieniem hałasu (obudowa z izolacją akustyczną).



System audio powstał z zastosowaniem technologii Nahmic Audio by SteelSeries. Zapewnia 10-pasmowy korektor, głośniki stereo 2 x 2 W czy możliwość aktywacji funkcji easy surround po podpięciu dowolnego głośnika Bluetooth. Wbudowana kamera została zaopatrzona w elektroniczną zasłonę prywatności. Wytrzymała, ale cieńsza niż w poprzedniej generacji obudowa, została wykonana ze stopu magnezu i aluminium. Oświetlenie Legion Spectrum RGB ma 4 strefy i oferuje 17 niestandardowych profili kolorów. Laptopy Lenovo Legion 5i Pro z CPU Intela będą dostępne w USA od lutego w cenach od 1569,99 dolarów (mniej więcej 6320 złotych), a z AMD od kwietnia w cenie od 1429,99 dolarów (około 5755 złotych). Podobnie jak 5 Pro (bez dopisku "i") w analogicznych cenach od 1199,99 dolarów (około 4830 złotych) i od 1299,99 dolarów (mniej więcej 5235 złotych). Niedługo będą podane dane na temat Polskiej dostępności.



Gamingowe maszyny z serii Lenovo Legion 5

Także seria Lenovo Legion 5 (z matrycami o przekątnej 15 cali) została wyposażona w Procesory Intel Core 12 generacji do i7-12700H włącznie i AMD Ryzen 9 6900HX oraz karty graficzne GeForce RTX 3070 Ti (z TGP do 125 W). Opcjonalnie Nvidia GeForce RTX 3060. Klawiatura (zredukowano jej głośność o 33 proc.) z systemem podświetlenia Legion Spectrum RGB Lightning i wymiennymi nasadkami dla przycisków WSAD, ma ciekawą funkcję pokazującą stopień naładowania baterii. Liczba podświetlonych klawiszy numerycznych na górze odpowiada ilości energii w akumulatorze. Przy bardzo niskim wszystkie zaczną migać na czerwono.



Lenovo Legion 5i / Foto: Lenovo



System chłodzenia stealth oferuje o 40 proc. mocniejszy wentylator i o 45 proc. większą powierzchnię żeberek w stosunku do poprzedniej generacji, a przy tym obudowa jest o 15 proc. cieńsza. Wykonano ją z lekkiego i wytrzymałego stopu magnezu i aluminium. Specjalna wypustka dla kamery umożliwia łatwe otwarcie jedną ręką. Producent nie zapomniał też o systemie audio 2 x 2 W z funkcjami Nahmic 3D audio czy obsłudze najnowocześniejszego standardu sieci bezprzewodowej WiFi 6E.



Ekrany o przekątnej 15 cali wykonane w technologii IPS mają już najbardziej standardowe proporcje panoramiczne 16:9. Ich rozdzielczość wynosi 2560 x 1440 px, czyli WQHD. Zapewniają odświeżanie do 165 Hz, pełne pokrycie palety kolorów sRGB czy jasność do 300 nitów i obsługę Dolby Vision. Laptopy Lenovo Legion 5i z procesorami Intel Core będzie można spotkać w sklepach USA od lutego w cenie od 1199,99 dolarów (mniej więcej 4830 złotych), a edycje z procesorami AMD od kwietnia w cenach od 1129,99 dolarów (około 4550 złotych). Informacje dla Polski będą podane w późniejszym czasie.



Monitory gamingowe Lenovo Legion Y25-30, Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20

Skierowany do graczy monitor Lenovo Legion Y25-30 może pochwalić się odświeżaniem 240 Hz (wraz z adaptatywnym odświeżaniem VRR i AMD FreeSync Premium) i 99 proc. pokryciem palety barw sRGB przy wierności odwzorowania kolorów na poziomie Detla E poniżej 2. Dodatkowo jest zgodny z VESA DisplayHDR 400. Nie jest przesadnie wielkim ekranem (jego technologia matrycy to ISP) o optymalnej dla wielu użytkowników przekątnej 24 i pół cala.



Lenovo Legion Y25-30 / Foto: Lenovo



Producent zastosował też głośniki stereo 2 x 3 W czy modułową kamerę internetową. Co więcej czas reakcji ruchomego obrazu MPRT wynosi 0,5 ms, a typowy czas reakcji matrycy 1 ms. Oczywiście może pochwalić się też technologią redukcji niebieskiego światła wraz z modelami Lenovo G27qe-20 oraz Lenovo G24qe-20 - wszystkie są certyfikowane przez Eyesafe. Model będzie można kupić (na razie dane tylko dla USA) od maja w cenie 339,99 dolarów (około 1370 złotych).



Lenovo G27qe-20 / Foto: Lenovo



Konstrukcje Lenovo G27qe-20 i Lenovo G24qe-20 są w zasadzie bliźniacze poza przekątną matrycy (27 cali i 24 cale). Modele z literką G na początku nazwy są skierowane dla nieco mniej wymagających graczy niż propozycje z serii Y. Zapewniają czas reakcji MPRT na poziomie 1 ms i odświeżanie na poziomie 100 Hz. Po aktywacji funkcji podkręcania nawet do 110 Hz. Nie zapomniano o możliwości regulacji nachylenia czy atrybutów wyświetlanego obrazu dzięki interfejsowi Lenovo Artery. W USA (na razie brak informacji dla Polski) monitory będą dostępne od marca w cenie 299,99 i 259,99 dolarów (około 1210 i 1050 złotych) odpowiednio za warianty 27-calowe i 24-calowe.



Gamingowe myszki Lenovo Legion M600s Wireless Mouse i Lenovo Legion M300s RGB Mouse

Wyjątkowo lekka mysz Lenovo Legion M600s Wireless Mouse waży mniej niż 75 gramów. Jej kształt został zoptymalizowany pod kątem ergonomii i uniwersalnego stylu chwytu, a nawet dla leworęcznych i praworęcznych graczy. Tak naprawdę nie jest to mysz bezprzewodowa, a hybrydowa. Można ją łączyć dzięki dedykowanemu odbiornikowi USB 2,4 GHz z czasem reakcji poniżej 1 ms, ale też poprzez Bluetooth czy przewodem USB-C. Ma podświetlenie z aż 16,8 mln kolorów.

Lenovo Legion M600s Wireless Mouse / Foto: Lenovo



Sensor Pixart 3370 zapewnia rozdzielczość 19 tysięcy DPI. Przy ładowaniu 90 minut może zapewnić do 70 godzin pracy. Ślizgacze wykonano z politetrafluoroetylenu, a mikroprzełączniki optyczne mają deklarowaną wytrzymałość na poziomie 80 milionów kliknięć.



Lenovo Legion M300s RGB Gaming Mouse / Foto: Lenovo



Przewodowa mysz Lenovo Legion M300s RGB Gaming Mouse jest jeszcze lżejsza (zaledwie 61 gramów) i ma sensor o rozdzielczości 8 tysięcy DPI. Jej mechaniczne mikroprzełączniki zapewniają trwałość na poziomie 10 milionów kliknięć. Obie myszki będą dostępne USA od maja w cenie 84,99 dolarów dla wariantu bezprzewodowego i 29,99 dolarów dla M300s (około 345 i 120 złotych). Informacje o dostępności w Polsce będą podane w późniejszym terminie.



Legion Arena - nowa aplikacja skupiająca w sobie całą gamę gier

Firma postanowiła wprowadzić też aplikację agregującą w sobie gry z różnych launcherów. Dzięki Legion Arena wiele kwestii będzie można zrealizować w jednym miejscu. Jak możemy przeczytać w informacji prasowej - "Lenovo wprowadza Legion Arena, bibliotekę gier, która łączy się z popularnymi platformami i cyfrowymi sklepami, dzięki czemu wszystkie zakupione i posiadane gry na komputery PC znajdziesz w jednym scentralizowanym miejscu."



"Wchodząc do Legion Arena, gracze mogą łatwo wyszukiwać gry według tytułu lub ostatnio uruchamianych gier, a także uruchamiać lub instalować daną grę bezpośrednio z aplikacji. Użytkownicy mogą również zobaczyć listę najlepszych gier, w które grali inni gracze Legion, kupić nowe gry, które nie są jeszcze ich własnością. Mogą też zdobywać nagrody i osiągnięcia. Gaming stał się łatwiejszy."



