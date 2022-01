Tania wymiana baterii w smartfonach, tabletach i laptopach Huawei

Od 99 zł.

Mocno zużyta bateria w smartfonie czy laptopie może skłonić użytkownika do wymiany urządzenia na nowe. Czasem warto jednak dać drugie życie elektronice wymieniając baterię na nową.Huawei przygotował nową ofertę serwisową dla użytkowników smartfonów, tabletów i laptopów marki. Przez cały rok 2022 usługa wymiany baterii dostępna będzie w świetnej cenie – 99 zł w przypadku smartfonów, 139 zł dla tabletów i 199 zł dla laptopów. Promocja obejmuje wszystkie urządzenia Huawei dostępne w tych trzech kategoriach produktowych.Aby skorzystać z oferty, należy wejść na stronę producenta , wpisać numer seryjny urządzenia oraz kod weryfikacyjny widoczny na stronie, zaakceptować obniżoną cenę usługi i kupić ją przez stronę internetową. Opłacona usługa zostanie przypisana do numeru seryjnego urządzenia.Po zakupie na stronie, użytkownicy urządzeń Huawei mogą wybrać jedną z dwóch dróg realizacji usługi: osobiście oddać urządzenie do jednego z Salonów Serwisowych Huawei lub skorzystać z bezpłatnej usługi door-to-door, która pozwala zamówić kuriera na dowolny adres i obejmuje zwrot urządzenia do właściciela tą samą drogą.Więcej informacji znajdziecie na stronie Huawei Źródło: Huawei