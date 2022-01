Wygląda kosmicznie, ale jest prawdziwy. Zenbook 17 Fold OLED zaskakuje

Futurystyczny laptop.

Kolejna futurystyczna i arcyciekawa nowość z targów CES 2022.wygląda jak z filmu, ale jest prawdziwy. To składany laptop z ekranem OLED.Przy ścisłej współpracy z firmami Intel i BOE Technology Group spółka ASUS stworzyła model Zenbook 17 Fold OLED – pierwszy na świecie laptop z 17,3-calowym składanym ekranem OLED. Konstrukcja oferuje dwa rozmiary ekranu OLED w jednym urządzeniu: duży ekran dotykowy o parametrach 17,3 cala 4:3 2,5K, który można złożyć w połowie, aby stworzyć dwa bezramkowo połączone ekrany o specyfikacjach 3:2 12,5 cala 1920 x 1280.Składana konstrukcja zapewnia elastyczność wielu trybów użytkowania – jako komputer desktopowy, laptop, tablet, klawiatura ekranowa, książka i rozszerzenie ekranu.Producent podaje, że dla zapewnienia immersyjnej rozrywki dysponującemu certyfikacją PANTONE składanemu ekranowi dotykowemu OLED – który posiada również certyfikację TÜV Rheinland w zakresie ochrony oczu i pokrywa w 100% przestrzeń barw DCI-P3 – towarzyszy technologia Dolby Vision HDR. Ponadto dźwięk z Dolby Atmos gwarantuje wydajny system dźwiękowy z czterema głośnikami, który jest certyfikowany przez Harman Kardon.Na pokładzie dostępna jest kamera HD IR, która pracuje razem z funkcją Windows Hello, a także nowy układ Intel Visual Sensing Controller udostępniający nowe funkcje napędzane sztuczną inteligencją. Należą do nich: wykrywanie obecności użytkownika, zintegrowany czujnik kolorów, automatyczna regulacja jasności ekranu i temperatury barwowej, kamera internetowa 5 MP z technologią ASUS 3D Noise Reduction dla wyraźniejszego obrazu podczas wideorozmów.Laptop został wyposażony w najnowszy procesor 12. generacji Intel Core i7 z serii U, układ graficzny Intel Iris Xe, a także dwa porty USB-C Thunderbolt 4, które obsługują szybkie ładowanie baterii o pojemności 75 Wh oraz połączenia z zewnętrznymi monitorami.Zenbook 17 Fold OLED będzie dostępny w sprzedaży od połowy 2022 roku. Cena nie została ujawniona, ale już nie możemy doczekać się, aż sprzęt trafi na testy do naszej redkacji.Zenbooka 17 Fold OLED oraz inne tegoroczne nowości marki ASUS możecie zobaczyć na poniższym materiale wideo.Źródło: ASUS