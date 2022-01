Acer wprowadza nowe notebooki gamingowe. Imponują możliwościami

Nowe notebooki gamingowe wyposażone w najnowsze procesory i karty graficzne.

Na pokładzie laptopa znajdziemy system operacyjny Windows 11, a także cały szereg portów USB 3.2 2, w tym dwa porty Thunderbolt 4 Type-C z obsługą DisplayPort i funkcją zasilania, natomiast port HDMI 2.1 daje użytkownikowi możliwość wykorzystania potencjału rozdzielczości [email protected] Hz dzięki opcji podłączenia zewnętrznego wyświetlacza. Standardem jest tu ultraszybka łączność sieciowa, którą gwarantuje technologia Intel Killer E3100G 2.5G Ethernet Controller, Intel Killer Wi-Fi 6E 1675i i Control Center 2.0.Predator Triton 500 SE (PT516-52s) dostępny będzie w lutym w cenie od 3499 euro.Predator Helios 300 (PH315-55) to laptop gamingowy wyposażony w całą gamę najwyższej klasy rozwiązań sprzętowych: Procesor Intel Core i7 do 12. generacji, karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 lub NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 32 GB pamięci DDR5-4800 MHz i 2 TB pamięci masowej PCIe Gen4 SSD RAID 0. Istotnym punktem tej niezwykłej maszyny jest 15,6-calowy wyświetlacz QHD (2560 x 1440) IPS z częstotliwością odświeżania 165 Hz.System dwóch wentylatorów, z których jeden to wentylator 3D AeroBlade 5. generacji, skutecznie chłodzi wnętrze laptopa. Dodatkowym wsparciem jest tu pasta termiczny na bazie ciekłego metalu oraz technologia Acer CoolBoost. Ciekawym — i niezwykle efektownym — rozwiązaniem jest zastosowanie oświetlenia mini-LED w klawiaturze, dzięki czemu każdy klawisz [1] zyskuje osobne podświetlenie w standardzie RGB.Laptop korzysta z systemu operacyjnego Windows 11. Jeśli chodzi natomiast o łączność, to użytkownik ma do dyspozycji technologię Killer DoubleShot Pro (E2600+1675i) oraz WiFi 6E, a także tego bogaty zestaw portów, w tym HDMI 2.1 do podłączenia zewnętrznych monitorów lub konsoli, port Thunderbolt Type-C oraz dwa porty USB 3.2 Gen2, z których jeden umożliwia ładowanie urządzeń mobilnych nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony.Laptop dostępny jest również w wersji z 17,3-calowym wyświetlaczem (PH317-56) z panelem IPS (QHD 165 Hz / 144 Hz). Cena? Komputer trafi do sprzedaży w lutym w cenie od 2399 euro.Według producenta, Acer Nitro 5 to laptop gamingowy, który daje graczom do dyspozycji wszystko to, czego potrzebują, by móc mierzyć się z wyzwaniami (także sprzętowymi), które mogą rzucić im najnowsze gry AAA.Komputer wyposażony jest w procesor Intel Core i7 do 12. generacji (AN515-58) oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. Para gniazd M.2 SSD (PCIe Gen 4) przekłada się na ogromną ilość pamięci do dyspozycji, a opcja rozbudowy RAM do 32 GB pamięci DDR4 3200 oferuje graczom masę przestrzeni niezbędnej do obsługi wielu aplikacji jednocześnie. Warto zwrócić uwagę na panel QHD 165 Hz o czasie reakcji 3 ms.Laptop Nitro 5 może być również wyposażony w procesor AMD Ryzen 6000 (AN515-46), kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti oraz do 32 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz najnowszej generacji. Ten model laptopa Nitro 5 dostępny jest w dwóch wariantach: z panelem FHD 144 Hz lub z panelem 165 Hz QHD. W obydwu zastosowano technologię AMD FreeSync. Jeśli chodzi o kwestię pamięci masowej, laptop Nitro 5 z procesorem AMD posiada dwa gniazda M.2 PCIe Gen 4 SSD (PCIe Gen4 x1, PCIe Gen3 x1).Acer Nitro 5 [AMD, 15,6 cala] wyceniono na 1599 euro, Acer Nitro 5 [Intel, 15,6 cala] (AN515-58) ma kosztować od 1549 euro, Acer Nitro 5 [AMD, 17,3 cala] (AN517-42) - 1699 euro, a model Acer Nitro 5 [Intel, 17,3 cala] (AN517-55) od 1649 euro. Komputery będą trafiać na rynek do lutego do kwietnia 2022 roku.Źródło: Acer