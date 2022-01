MSI prezentuje swoje najnowsze produkty podczas CES 2022

Sprzęt nie tylko dla graczy.

Laptopy dla graczy

Pierwsze dni 2022 roku to prawdziwy wysyp nowości z rynku elektroniki konsumenckiej. Wszystko za sprawą targów CES 2022, to tam wiodący producenci na fizycznych i wirtualnych pokazach przedstawiają urządzenia, które trafią do sklepów w najbliższych miesiącach.MSI podczas 2022 Consumer Electronics Show poprowadził wirtualne wydarzenie, w którym przedstawił MSI-VERSE jak i zaprezentował najnowsze produkty. W ofercie tajwańskiego producenta pojawiły się nowe laptopy, komputery stacjonarne oraz akcesoria.Pierwsza z nowości to Stealth GS77 - notebook uzbrojony w najnowszy procesor Intel Core i9 12. generacji i napędzany przez grafikę NVIDIA GeForce RTX 30. Do najważniejszych elementów wyposażenia należą: podkładka Liquid Metal Pad, bateria o pojemności 99.9Whr oraz Wi-Fi 6E.Kolejną nowością jest seria notebooków MSI Raider GE, która oferuje nie tylko oferuje najnowszy procesor i9 12. generacji i kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, jest także wyposażona w technologię MSI OverBoost, która dostarcza łącznie do 220 watów mocy.MSI z dumą ogłosiło swoją współpracę z Ubisoftem przy. Nawiązując do palety barw z gry, laptop został zaprojektowany w zupełnie nowej, przyciągającej wzrok stylistyce. Żółte, zielone i niebieskie kolory mają wywołać u użytkowników wrażenie, jakby wchodzili do samej gry.Jeżeli opatrzyły się Wam, nudne czarne skrzynki, warto zerknąć na. To futurystyczny komputer stacjonarny MSI z panelem GAMING Dial, dzięki któremu użytkownicy mogą na bieżąco śledzić status wszystkich najważniejszych parametrów komputera. MEG Aegis Ti5 wyposażono w procesor Intel Core 12. generacji oraz najnowszą kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3090, dzięki czemu gry AAA działają płynnie.Podczas wydarzenia zaprezentowano też komputer dla graczy MSI MAG Trident S 5M Cloud, monitor MSI Optix MPG321UR-QD z odświeżaniem 144Hz i rozdzielczością 4K, płyty główne MSI z serii Intel H670 / B660 / H610, karty graficzne MSI SUPRIM X czy dysk SPATIUM M480 PCIe 4.0 NVMe M.2 PLAY, który został zaprojektowany do współpracy z PS5.Nie zabrakło też urządzeń dla twórców. Tutaj uwagę skupiono na notebookach(pierwszy 17-calowy laptop z piórkiem dotykowym na świecie, wyposażony w obudowę CNC uni-body i najnowszy procesor Intel Core i9 12. generacji) i