Realme GT2 Pro oficjalnie. Flagowiec bez żadnych kompromisów

Fani marki czekali na ten model.

Źródło: Realme



Ekran i procesor z najwyższej półki

Jeśli chodzi o kluczowe podzespoły, czyli ekran i procesor, smartfon nie mógłby prezentować się lepiej. 6,7-calowy panel LTPO 2.0 AMOLED o rozdzielczości 3216 x 1440 pikseli (WQHD+) to najwyższa możliwa półka. Ekran wyposażono w dynamiczne odświeżanie obrazu w zakresie 1-120 Hz i próbkowanie dotyku do 1000 Hz. Na duży plus trzeba też zaliczyć bardzo wysoką jasność maksymalną o wartości aż 1400 nitów.





Źródło: Realme



Za wydajność odpowiada układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm), który został oparty o główny rdzeń Cortex-X2 taktowany zegarem 3,0 GHz, a obok niego znajdziemy: 3 x Cortex-A710 (2,5 GHz) i 4 x Cortex-A510 (1,8 GHz). Jest też GPU Adreno 730. Realme GT 2 Pro jest dostępny w trzech wariantach pamięciowych: 8 GB + 128 GB, 12 GB + 256 GB i 12 GB + 512 GB. W trosce o zachowanie odpowiedniej temperatury przy dużym obciążeniu, producent wyposażył smartfon w specjalny moduł z 9-wartswową płytką chłodzącą.



Nowy aparat i wydajna bateria

Do robienia zdjęć służy nowy układ aparatów składający się przede wszystkim z jednostki głównej 50 MP opartej o czujnik Sony IMX766 z optyczną stabilizacją i światłem f/1.8. Poza tym, do dyspozycji mamy też 50 MP ultraszeroki kąt f/2.2 (150 stopni z sensorem Samsunga)i makro o rozdzielczości 5 MP.



Mimo względnie niskiej masy (189 gramów) smartfon jest wyposażony w naprawdę pokaźne ogniwo o pojemności 5000 mAh. Smartfon obsługuję technologię szybkiego ładowania 65W.



Na polską premierę musimy poczekać

Na razie smartfon został przedstawiony w Chinach, jednak polski oddział Realme już teraz zapowiedział, że wkrótce pojawi się on na naszym rynku.



Obiecująco wyglądają ceny modelu GT2 Pro, które startują już od 3699 juanów, czyli w przeliczeniu około 2350 zł. Nawet jeśli producent zaokrągli tę kwotę w górę (co pewnie się stanie), wciąż jest to bardzo dobra oferta, jeśli weźmiemy pod uwagę możliwości urządzenia.



Źródło: Realme / fot. tyt. Realme



Realme przedstawiło następcę udanego i popularnego modelu GT . Zaprezentowane urządzenie ma wszystkie atuty, żeby odebrać część klientów Samsungowi, OnePlusowi i Xiaomi, szczególnie, że jego cena zapowiada się rewelacyjnie.Realme GT 2 Pro, zgodnie z zapowiedziami, wyróżnia się obudową. I nie chodzi tu o samo wzornictwo, bo to jest dosyć zachowawcze, ale o materiał i jego właściwości. Podczas prezentacji chiński producent na każdym kroku zaznaczał, że firma przywiązuje dużą wagę do ekologii i głównym dowodem na to ma być zastosowanie w obudowie biopolimeru opracowanego przez firmę SABIC. Jest on wykonany z odpadów biologicznych, takich jak opadłe liście czy olej talowy. Dzięki temu, nie dość, że jest łatwe w recyklingu, to do jego produkcji nie używa się dużej ilości dwutlenku węgla. Jak zapewnia Realme, cechuje się też dobrą wytrzymałością i odpornością na czynniki zewnętrzne.Warto zauważyć, że aby zapewnić odpowiednią sztywność, rama smartfonu jest aluminiowa, a ekran pokrywa szkło Gorilla Glass Victus.