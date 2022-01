Samsung Ark Odyssey to monitor z kosmosu. Nigdy czegoś takiego nie widziałem

55-calowy wyświetlacz.





Samsung Ark Odyssey - 55-calowy potwór na biurko





fot. Samsung

Samsung od lat specjalizuje się w produkowaniu zakrzywionych wyświetlaczy - zarówno w przypadku swoich smartfonów, jak i urządzeń peryferyjnych. Tym razem jednak koreańska marka przeszła samą siebie. Zaprezentowany na targach CES 2022 monitor Ark Odyssey wymyka się wszystkim ramom.Nigdy jeszcze nie widziałem takiego podejścia do monitorów.Samsung zaprezentował monitor Ark Odyssey i zamierza rzeczywiście wprowadzić go do sprzedaży w drugiej połowie 2022 roku. Cała konstrukcja posiada 55-calowy, zakrzywiony ekran ze specjalną podstawką, która umożliwia obracanie tego giganta w pionie. Dzięki temu ekran zakrzywi się tuż nad głową użytkownika powodując swoiste poczucie immersji.Samsung reklamuje swój monitor jako konstrukcję nowej generacji, która ma być idealna dla osób zajmujących się edycją wideo, pracujących z domu, a także oczywiście dla graczy. Sam wyświetlacz działa w proporcjach 16:9 oferując jednocześnie rozdzielczość 4K. W trybie pionowym można skorzystać z multitaskingu, a w poziomym cieszyć się wirtualną rozrywką w zupełnie nowy sposób.Do swojego nowego monitora, Koreańczycy dodają także specjalny kontroler, który pozwala na dynamiczną zmianę oświetlenia oraz dostosowania interfejsu. To miłe, że nie trzeba będzie klikać w (zwykle niewygodne) przyciski na obudowie.Samsung nie przekazał, ile dokładnie będzie kosztował monitor Ark Odyssey ani czego możemy spodziewać się po jego konfiguracji - można zakładać, że model ten zostanie wyposażony w najnowsze złącze HDMI.Niestety nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie za niego zapłacić. Biorąc pod uwagę, że ostatnio zaprezentowany, mniejszy model z serii Odyssey został wyceniony przez Samsunga na 999 dolarów za sztukę, to nawet nie chcę myśleć, ile będzie kosztował Ark Odyssey.Jak sądzicie? Cena przebije 5000 złotych na polskim rynku?Źródło: Engadget / fot. Samsung