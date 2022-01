TP-Link z WiFi 6E na CES 2022. Routery, systemy mesh, wzmacniacze i karty sieciowe

Przewodowa transmisja również jest bezkompromisowa. Zastosowano w nim porty 10 Gb/s (typu SFP+ i dwa RJ-45) oraz jeden 2,5 Gb/s. Router TP-Link Archer AXE300 został zaprojektowany z myślą o topowej wydajności dla wielu urządzeń jednocześnie. Sprawdzi się przy bardzo szybkim światłowodowym łączu, wydajnych serwerach NAS, streamowaniu multimediów w 8K, graniu online (także w chmurze) czy rozgrywce VR i AR oraz w wielu innych zastosowaniach.Dla mniej zasobnych w gotówkę klientów, ale wciąż chcących skorzystać z dobrodziejstw sieci WiFi 6E, przygotowano router TP-Link Archer AXE74 (AXE5400), który możne zagwarantować sumarycznie w trzech pasmach (2,4 GHz, 5 GHz i 6 GHz) nawet do 5,4 Gb/s. Co ważne, sprzęt jest kompatybilny z systemami TP-Link OneMesh.

Router TP-Link Archer AXE75 / Foto: TP-Link

Jeśli już przy nich jesteśmy, to firma zaprezentowała dwa modułowe produkty mesh (a właściwie OneMesh). TP-Link Deco XE75 z sumarycznymi transferami WiFi do 5400 Mb/s i flagowy model TP-Link Dexo XE200 (AXE11000) z prędkościami do 11 Gb/s (1148 Mb/s w 2,4 GHz i po 4804 Mb/s dla 5 GHz i 6 Ghz). Ich zestaw może pokryć zasięgiem WiFi około 600 metrów kwadratowym i obsłużyć do 200 urządzeń klienckich. Każda jednostka TP-Link Deco XE200 ma na swoim wyposażeniu port 10 Gb/s.