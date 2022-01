CES 2022: Pokazano inteligentną żarówkę, która może monitorować sen

Intrygujące urządzenie.

Sengled i inteligentna żarówka śledząca sen

Urządzenie, którego na razie nie kupisz

Targi CES to wydarzenie, podczas którego przeróżni producenci prezentują nie tylko nowy sprzęt komputerowy i konsolowy, smartfony czy kamery, ale także przeróżne inne gadżety, od smartwatchy i słuchawek, aż po urządzenia zupełnie niekonwencjonalne. Niektóre z nich naprawdę zasługują na uwagę. Jednym z ciekawszych wynalazków pokazanych podczas tegorocznej edycji CES jest inteligentna żarówka zdolna do… monitorowania snu.Za wspomnianą żarówkę odpowiada firma, znana z produkcji różnych form oświetlenia. Urządzenie to, Sengled Smart Health Monitoring Light, wykorzystuje rozwiązanie podobne do tego, które wcześniej zastosowało chociażby Google. Śledzi ono bowiem sen za pośrednictwem radaru. Dzięki temu użytkownik nie musi monitorować go z użyciem inteligentnego zegarka czy opaski. Każdy, kto kiedyś próbował sprawdzić, czy jego sen przebiega bezproblemowo, sięgając właśnie po smartwatch czy opaskę, z pewnością wie, że nie jest to zbyt wygodne.Inteligentna żarówka firmy Sengled łączy możliwości radaru(radaru z falą ciągłą o modulowanej częstotliwości) z możliwościami sztucznej inteligencji. Dzięki temu może ona monitorować nie tylko jakość snu, ale także tętno i temperaturę ciała osoby przebywającej w pomieszczeniu. Co najlepsze, jeśli żarówka wykryje abnormalne zmiany w tych parametrach, zmieni barwę emitowanego przez siebie światła, ostrzegając o potencjalnym problemie.Dane zbierane przez inteligentną żarówkę śledzącą sen są synchronizowane z aplikacją Sengled Home. Sengled planuje też jednak integrację z aplikacjami zdrowotnymi innych firm. Warto wspomnieć, że taka żarówka może pracować samodzielnie, albo tworzyć całą sieć wraz z innymi jej egzemplarzami w domu. Taka sieć podobno byłaby nawet w stanie wykryć, jeśli któryś z domowników by się przewrócił.Niestety, napóki co wciąż istnieje wiele niewiadomych. Nie wiadomo na przykład, czy żarówka jest w stanie odróżniać od siebie poszczególne osoby i monitorować sen i inne parametry kilku osób naraz. Nie ujawniono także, ile to urządzenie będzie kosztować.Brak powyższych informacji niewątpliwie ma związek z faktem, że prace nad żarówką jeszcze nie zostały ukończone. Wygląda jednak na to, że ich koniec jest bliski, gdyż Sengled przewiduje, iż sprzedaż wynalazku powinna wystartować w czwartym kwartale 2022 roku.Chciałbyś monitorować swój sen z pomocą inteligentnej żarówki? Mnie mocno zaintrygowała jej idea, a więc jestem niezwykle ciekawa, jak ta sprawdzi się w praktyce.Źródło: >The Verge , fot. tyt. Sengled