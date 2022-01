ASUS ROG: nowe laptopy gamingowe oraz tablet dla graczy

Cały arsenał nowości z CES 2022.

Strix SCAR został zaprojektowany do rozgrywki z wysoką częstotliwością odświeżania. Przełącznik MUX gwarantuje najwyższej klasy wydajność karty graficznej, dysk PCIe 4.0 x4 umożliwia błyskawiczne ładowanie gier i aplikacji, natomiast duża pojemność pamięci RAM DDR5 4800 MHz zapewnia efektywną pracę wielozadaniową.Strix SCAR jest dostępny w wariantach 15-calowym i 17-calowym, przy czym model 15-calowy jest oferowany w wersjach z trzema matrycami klasy IPS do wyboru: QHD 240 Hz, Full HD 300 Hz i QHD 165 Hz. 17-calowy laptop SCAR oferuje ekran QHD 240 Hz lub Full HD 360 Hz. Wszystkie ekrany dysponują technologiami Dolby Vision HDR i Adaptive-Sync dla zapewnienia obrazu bez efektu „tearingu” (rozrywania klatki) i „stutteringu” (przycinania płynności). Czas reakcji 3 ms gwarantuje ostrość wyświetlania ruchów.Powiększony trackpad gwarantuje najwyższy poziom precyzji w sterowaniu ruchem, kiedy użytkownik nie korzysta z myszy. Ponadto sportowe wzornictwo z matrycą punktową, klawiatura i pasek świetlny z indywidualnym podświetleniem RGB kompatybilnym z Aura Sync, a także spersonalizowane nasadki umocnień to funkcje umożliwiające graczom wyrażenie swojego stylu.Nowe laptopy ROG Strix G15 i G17 są w maksymalnej konfiguracji napędzane procesorem AMD Ryzen 9 6900HX i kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 150 W z funkcją Dynamic Boost dla zagwarantowania mocy na poziomie maszyn high-endowych. Model G15 oferuje opcje matrycy Full HD 300 Hz i QHD 165 Hz, natomiast G17 jest dostępny w wariantach Full HD 360 Hz i QHD 240 Hz idealnych do rozgrywki turniejowej. Wszystkie ekrany dysponują czasem reakcji 3 ms, technologiami Dolby Vision HDR i Adaptive-Sync. Ponadto Strix G jest dostępny w wariancie wykończenia Eclipse Gray, a także dwóch nowych odcieniach neonowych, Volt Green i Electro Punk, które na pewno wyróżniają się w tłumie.Wszystkie modele Strix posiadają konstrukcje z czterema głośnikami, zapewniające wirtualny dźwięk wielokanałowy Dolby Atmos. Dodatkowo modele Strix są wyposażone w baterię 90 Wh, a także oferują możliwość ładowania z mocą 100 W przez port typu C dla wygodnego użytkowania w drodze. Karty Wi-Fi 6E i 2,5G LAN zapewniają najnowocześniejsze rozwiązania sieciowe dla minimalnych opóźnień zarówno w połączeniach przewodowych, jak i kompatybilnych sieciach bezprzewodowych.ROG Zephyrus G14 to wydajny laptop gamingowy wyróżniający się stylowym wyglądem i ultramobilną konstrukcją, a w wersji na 2022 rok oferuje całą gamę nowych ulepszeń. Nowy G14 posiada fabrycznie zainstalowany system Windows 11, procesor AMD Ryzen 9 Series i mobilne karty graficzne AMD Radeon RX 6000S z przełącznikiem MUX dla zapewnienia najlepszych możliwych wartości FPS.Laptop G14 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej mocy obliczeniowej w ultramobilnej konstrukcji. Jest on dostępny w kolorze Eclipse Gray lub Moonlight White, a ponadto posiada płytkę z pryzmatycznym logo z przykuwającym uwagę efektem holograficznym/odblaskowym. Pokrywa posiada 14 969 otworów wykonanych precyzyjnie poprzez frezowanie CNC, natomiast modele z kultowym już wyświetlaczem AniMe Matrix posiadają 1449 diod mini LED – czyli więcej niż w zeszłorocznym modelu, co zwiększa możliwości personalizacji i dostosowania wyglądu komputera.G14 to także jeden z pierwszych laptopów marki ROG wyposażonych w najnowszy ekran ROG Nebula, który oferuje odświeżanie ekranu 120 Hz przy rozdzielczości QHD ze szczytową jasnością 500 nitów, 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 oraz czasem reakcji 3 ms.Ekran został powiększony do współczynnika proporcji 16:10, co pozwoliło zwiększyć powierzchnię roboczą bez ustępstw w zakresie mobilności, ponieważ mniejsze oprawki wyświetlacza oferują stosunek wielkości ekranu do obudowy wynoszący 91%.Asus podaje, że model ROG Zephyrus Duo 16 na 2022 rok zapewnia nowy wymiar innowacyjności w kategorii laptopów z dwoma ekranami. Opracowane przez ROG rozwiązanie ScreenPad Plus udostępnia dodatkowy ekran dla większej przestrzeni do produktywnej pracy, strumieniowania treści lub rozgrywki, czy też nawet sterowania w kompatybilnych grach, jak np. Dying Light 2. Po otwarciu pokrywy laptopa ekran ScreenPad Plus unosi się i przesuwa do tyłu, dochodząc do głównego wyświetlacza. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowego 4-drożnego zawiasu. W porównaniu do modelu poprzedniej generacji udało się tutaj zlikwidować lukę pomiędzy dwoma ekranami.Notebook z systemem Windows 11 jest napędzany procesorem AMD Ryzen 9 6980HX i kartą graficzna NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o mocy 165 W z funkcją Dynamic Boost.Co z ekranem? Pierwszym wariantem w modelu z 2022 roku jest ROG Nebula HDR, który zapewnia wszystkie specyfikacje standardowego ekranu ROG Nebula, ale w tej wersji ze strefami przyciemniania z 512 diodami mini LED oraz szczytową jasnością 1100 nitów. Ta matryca QHD 16:10 charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 165 Hz i posiada certyfikację VESA DisplayHDR 1000, oferując współczynnik kontrastu: 100 000:1.Opracowany przez ROG we współpracy z firmą BOE drugi ekran jest nazywany wyświetlaczem Dual Spec (z dwiema konfiguracjami). Udostępnia on możliwość przełączania pomiędzy parametrami 4K 120 Hz a Full HD 240 Hz. Dzięki temu gracze mogą decydować zależnie od konkretnej gry lub aplikacji – czy nadać priorytetu rozdzielczości, czy też liczbie klatek na sekundę. Technologia akceleracji przetwarzania pikseli umożliwia superszybkie skalowanie w górę w trybie Full HD, zapewniając kryształowo czysty obraz przy wysokiej liczbie klatek animacji na sekundę.Co powiecie na tablet z Windows 11 ? Model ROG Flow Z13 to wariant z kompaktowej serii Flow wyróżniający się jeszcze mniejszą obudową. Dysponując maksymalnie 14-rdzeniowym procesorem Intel Core i9-12900H, kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oraz pamięcią LPDDR5 5200 MHz, tablet ten zapewnia ogromną moc do rozgrywki w ultrasmukłej i lekkiej konstrukcji. Wyposażenia dopełnia dysk SSD PCIe 1 TB, przełącznik MUX, chłodzenie z dostosowaną komorą parową, a także szybkie ładowanie przez USB typu C.Flow Z13 jest oferowany w wariantach z dwiema matrycami: 4K 60 Hz z 85% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 lub Full HD 120 Hz ze 100% pokryciem sRGB. Obie matryce mają współczynnik proporcji 16:10 z ochroną w formie szkła Corning Gorilla na ekranie dotykowym, Adaptive-Sync, Dolby Vision HDR z jasnością 500 nitów, a także certyfikacją Pantone dla precyzyjnego wyświetlania barw.Na Z13 można grać różnymi sposobami – od konwencjonalnej myszy (przy zastosowaniu dołączonej klawiatury w pokrywie), poprzez sterowanie dotykowe, aż po użycie gamepadów.Ponadto firma ROG zaktualizowała model Flow X13 na 2022 rok, integrując najnowsze procesory AMD Ryzen 9 z serii 6000 i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti.Źródło: ASUS