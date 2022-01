Razer na CES 2022 zaprezentował niesamowite laptopy dla graczy

Robią wrażenie.

Trzeba przyznać, że mało która firma robi tak efektowne laptopy dla graczy jak Razer. Znany producent sprzętu dla graczy w trakcie CES 2022 zaprezentował aż trzy nowości z serii Razer Blade na rok 2022. Razer Blade 14, 15 i 17 wyposażono w podzespoły z najwyższej półki, cechujące się imponującą mocą obliczeniową. Urządzenia zwrócą uwagę niejednej osoby marzącej o notebooku do gier z prawdziwego zdarzenia.Nowe Razer Blade 14, Razer Blade 15 i Razer Blade 17 wyposażono w najnowsze układy graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 30 do laptopów. Mowa tutaj o kartach GeForce RTX 3080 Ti oraz RTX 3070 Ti, które na CES 2022 zapowiedziała NVIDIA . Laptopy otrzymały również nową pamięć DDR5 o taktowaniu sięgającym 4800 MHz. Wreszcie, nowości wyposażony w procesory Intel Core 12. generacji serii H, ale też AMD Ryzen z serii 6000 . Tak, tej ledwo co zapowiedzianej. Czwarta już generacja technologii Max-Q, z CPU Optimizer, Rapid Core Scaling i funkcją Battery Boost 2.0, ma dodatkowo zwiększać wydajność, wydajność i żywotność baterii.

Ceny i dostępność Razer Blade 14, Blade 15 i Blade 17

Razer Blade 14 - od 2 199,99 euro (ok. 10050 złotych)

- od 2 199,99 euro (ok. 10050 złotych) Razer Blade 15 - od 2 799,99 euro (ok. 12790 złotych)

- od 2 799,99 euro (ok. 12790 złotych) Razer Blade 17 - od 2 999,99 euro (ok. 13705 złotych)

Wspólnym mianownikiem notebooków z serii Razer Blade jest aluminiowa obudowa frezowana w technologii CNC o przykuwającym spojrzenie wyglądzie i podniesionej wytrzymałości. Nowy design przekłada się na obecność lepszych głośników, udoskonaloną konstrukcję zawiasów o cieńszym profilu oraz ulepszony układ chłodzenia. Laptopy Razer Blade na 2022 rok to także poprawiona klawiatura z podświetleniem Razer Chroma RGB i odrobinę większymi klawiszami. Na obudowie każdego laptopa Blade znalazły się porty rozszerzeń, w zależności od obudowy, od USB-C, przez HDMI 2.1, po czytnik kart SD UHS-II.Razer Blade 15. | Źródło: RazerRazer Blade 14 to model z ekranem o najmniejszej przekątnej, wyposażony w procesor AMD Ryzen 9 6900HX oraz 16 GB pamięci DDR 5. Obudowa Razer Blade 14 ma teraz powłokę odporną na odciski palców i kamerkę 1080p IR z obsugą Windows Hello.Razer Blade 14. | Źródło: RazerRazer Blade 15 oraz Blade 17 korzystają z układów Intel Core 12. generacji z flagowym Intel Core i9-12900H na czele, 14 rdzeni w laptopie? To musi robić wrażenie. Mniejszy z modeli będzie można kupić z ekranami Full HD 360 Hz oraz QHD 240 Hz. Novum jest też wyświetlacz 4K 144 Hz. Ten ostatni ma 100-procentowe pokrycie przestrzeni DCI-P3. Większy z kolei dostał baterię o pojemności 82 Wh oraz ładowarkę GaN o mocy 280 W.Razer Blade 17. | Źródło: RazerWraz z premierą nowej generacji laptopów Blade debiutuje nowa przedłużona gwarancja na baterię, wynosząca do 2 lat.Razer Blade 14 trafi do sprzedaży, Razer Blade 15 -, a Razer Blade 17 w. Standardowo już zakup laptopów na Razer.com będzie utrudniony dla osób mieszkających w Polsce.Źródło: Razer