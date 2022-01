CES 2022: NVIDIA zapowiedziała monstrualnego GeForce RTX 3090 Ti

Nowa najwydajniejsza karta graficzna nie tylko dla graczy.

Pośród wielu nowości NVIDIA na CES 2022 pojawiła się także najwydajniejsza konsumencka karta graficzna na świecie, GeForce RTX 3090 Ti. Poświęcono jej jedynie krótki fragment wystąpienia, dosłownie 30 sekund. Pomimo tego, że "zieloni" ewidentnie chcą potrzymać świat w niepewności, przekazano kilka interesujących szczegółów na temat układu....i nie tylko dla nich. NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti to układ z 24 GB pamięci GDDR6X o przepustowości 21 Gb/s, większej niż i tak już imponujące 19,5 Gb/s w RTX 3090. Przedstawiciel producenta, Jeff Fisher, przekazał, że karta cechowała się będzie mocą obliczeniową 40 TFLOPS dla shaderów, 78 TFLOPS dla RT oraz 320 TFLOPS dla rdzeni Tensor. W przypadku RTX 3090 wartości te wynosiły odpowiednio 36, 69 i 285 TFLOPS. Moc rekomendowanego zasilacza może przekroczyć 750 W.Niestety, powyższe dane to wszystko, co NVIDIA przekazała mediom i pozostałej części widzów podczas prezentacji. Więcej szczegółów poznamy jeszcze w tym miesiącu. Premiera NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti powinna odbyć się jeszcze w styczniu lub z końcem lutego. I tanio na pewno nie będzie.MSRP (sugerowana cena detaliczna) NVIDIA GeForce RTX 3090 to ok. 1500 dolarów, choć jej realna średnia cena to 2900 dolarów. Cena NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti będzie zapewne nieco wyższa, choć... producent lubi zaskakiwać.Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby chociaż zaprezentowany wczoraj GeForce RTX 3050 trafił do sprzedaży w cenie jak najbliżej sugerowanej kwoty 1359 złotych… Na pewno tanią kartę graficzną dla graczy kupicie w tej cenie bezpośrednio na stronie producenta , o ile oczywiście zdążycie to zrobić.Źródło: NVIDIA