NVIDIA na CES 2022: karta graficzna za 1359 złotych i inne nowości

Oj, jest tego sporo.

Wszystkie największe firmy świata nowych technologii prezentowały dziś swoje nowości na CES 2022. Pisaliśmy już o nowych produktach AMD i Intel, przyszedł czas na NVIDIA. Jest o czym pisać, bowiem producent ten przedstawił m.in. tani układ graficzny GeForce RTX 3050 oraz dwie karty graficzne dla laptopów - GeForce RTX 3080 Ti i GeForce RTX 3070 Ti. Co poza tym?NVIDIA GeForce RTX 3050 to nowa karta wykorzystująca architekturę Ampere. Karty GeForce RTX 3050, wyposażone w 8 GB pamięci GDDR6 oraz 2560 rdzeni CUDA, będą dostępne od 27 stycznia u partnerów firmy NVIDIA na całym świecie w cenach rozpoczynających się od 1359 złotych. Zamówienia można składać także poprzez oficjalną stronę producenta . Zapewne tylko tam zakup sfinalizujecie w tej cenie, więc... warto być uważnym.Wydajność

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti i RTX 3070 Ti w laptopach

NVIDIA na CES 2022: 10 nowych gier wykorzystujących techniki RTX

The Anacrusis (DLSS)

The Day Before (DLSS, ray tracing wykorzystany do odbić światła, okluzji otoczenia oraz globalnej iluminacji NVIDIA RTX)

Escape from Tarkov (DLSS)

HITMAN III (DLSS)

Midnight Ghost Hunt beta (DLSS)

Phantasy Star Online 2 New Genesis (DLSS)

Rainbow Six: Extraction (DLSS)

Ratten Reich (NVIDIA DLSS, ray tracing wykorzystany do odbić światła, cieni oraz globalnej iluminacji NVIDIA RTX)

SUPER PEOPLE (DLSS, globalna iluminacja NVIDIA RTX)

Voidtrain (DLSS, ray tracing wykorzystany do odbić światła, okluzji otoczenia oraz globalnej iluminacji)

NVIDIA na CES 2022: inne nowości

Źródło: NVIDIABędzie się działo w świecie laptopów. Najlepsi światowi producenci wprowadzają na rynek ponad 160 laptopów do gier oraz przeznaczonych dla twórców laptopów Studio. Wiele z nich wyposażonych zostanie w nowe karty GeForce RTX 3080 Ti i 3070 Ti. Laptopy wyposażone w nowe karty graficzne NVIDIA będą dostępne w sprzedaży od 1 lutego.Karta GeForce RTX 3080 Ti jest wyposażona w 16 GB pamięci GDDR6, najszybszej jaka kiedykolwiek została zastosowana w laptopie. Zapewni wyższą wydajność niż desktopowa NVIDIA TITAN RTX. Ceny laptopów z kartami RTX 3080 Ti zaczynają się od 2499 dolarów (ok. 10 000 złotych).Druga z premier, czyli GeForce RTX 3070 Ti, jest nawet o 70% wydajniejsza od RTX 2070 SUPER i w wielu najnowszych grach zaoferuje nawet 100 klatek na sekundę w rozdzielczości 1440p. Laptopy z kartami RTX 3070 Ti będą oferowane w cenach rozpoczynających się od 1 499 dolarów (ok. 6000 złotych).Oto one:Przy okazji zaprezentowano nowy zwiastun gry Dying Light 2, prezentujący techniki RTX obecne w produkcji - DLSS oraz ray tracing do odbić światła, cieni oraz globalnej iluminacji. Premiera planowana jest na 4 lutego 2022 roku.Poza powyższymi nowościami firma ogłosiła również rozwój usługi gier w chmurze GeForce NOW, a także ekosystemu NVIDIA Studio, w tym udostępnienie platformy NVIDIA Omniverse dla indywidualnych twórców. Gracze korzystający z kart GeForce RTX zostali poinformowani 7 nowych grach wykorzystujących technikę NVIDIA Reflex. Zaprezentowano również nową kategorię monitorów — wyświetlacze esportowe 1440p — oraz 6 nowych myszy Reflex.Źródło: NVIDIA