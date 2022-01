Słuchawki Jabra Elite 4 Active, poprawiające słuch Enhance Plus i kamerka PanaCast 20

Znana przede wszystkim ze słuchawek firma Jabra także prezentuje swoje nowości na targach CES 2022 w Las Vegas. Producent zapowiedział dwa nowe modele słuchawek (w tym jedne dla niedosłyszących użytkowników), kolejną kamerkę do komputerów i funkcję, która ma wkrótce zagościć w Elite 7 Pro.



Słuchawki Jabra Elite 4 Active TrueWireless dla aktywnych melomanów

Jako przedstawiciel serii Elite, nowy model zawiera szereg interesujących funkcji. To między innymi wbudowana Alexa czy Spotify Tap (do wygodnego sterowania odtwarzaczem muzyki), a także Google FastPair. Oczywiście nie mogło zabraknąć aktywnej redukcji szumów ANC wraz z HearThrough (zwiększone dopływanie dźwięków z otoczenia). Dobrą jakość rozmów zapewni system 4 mikrofonów w siateczkowej osłonie chroniącej przed wiatrem.



Jabra Elite 4 Active w edycji black / Foto: Jabra



Jak przystało na model sportowy, Jabra Elite 4 Active mają odporność na pył i wodę potwierdzoną klasą IP57, więc spokojnie można ich używać nawet w mocno ulewny dzień. Ergonomiczna konstrukcja bez skrzydełek powinna przeciwdziałać wypadaniu słuchawek i gwarantować wysoki komfort użytkowania. Ich bateria zapewnia nawet 7 godzin ciągłego odtwarzania i do 28 godzin biorąc pod uwagę energię z etui. W sklepach słuchawki pojawią się w drugiej połowie stycznia 2022 roku w sugerowanej cenie 499 złotych. Do wyboru w kolorze granatowym (navy) i czarnym (black).



Funkcja Bluetooth Multipoint wkrótce w słuchawkach Jabra Elite 7 Pro

Już w tym miesiącu słuchawki Jabra Elite 7 Pro otrzymają nową funkcję Bluetooth Multipoint. Będzie zapewniać płynne przełączanie się słuchawek pomiędzy dwoma urządzeniami będącymi źródłami muzyki czy rozmów głosowych. Docenią ją chociażby osoby chcące efektywnie dzielić czas pomiędzy pracę, rozmowy i relaks. Bluetooth Multipoint będzie dodawane w ramach aktualizacji oprogramowania w aplikacji Sound+.



Jabra Enhance Plus poprawią słuch w każdych warunkach

Jeśli macie problemy z niedosłuchem, a nie jesteście gotowi na noszenie aparatów, to zdecydowanie ciekawszą i bardziej subtelną opcją (nikt nie rozpozna w nich namiastki aparatu słuchowego) będą słuchawki z linii Jabra Enhance Plus. Łączą w sobie typowe możliwości dokanałowego zestawu Bluetooth TrueWireless i urządzenia skierowanego dla słabiej słyszących osób (z łagodnym lub umiarkowanym ubytkiem słuchu). Oferują cztery funkcje audiologiczne. Kompresor Warp analizujący dźwięk i dbający o jego naturalność, cyfrową redukcję szumów szczególnie dla mowy, cyfrową eliminację sprzężeń akustycznych i formatowanie wiązki z kierunkowością. Na razie firma wprowadza je do sprzedaży tylko w USA i Japonii.



Kamera Jabra PanaCast 20 idealna do zdalnej nauki i pracy

Jeśli zależy nam na jakości obrazu w przypadku wideokonferencji, to Jabra PanaCast 20 jest idealnym rozwiązaniem. Oferuje wideo o rozdzielczości 4K Ultra HD z HDR, a nawet inteligentny zoom odpowiednio kadrujący użytkownika. W dodatku zapewnia automatyczną korekcję oświetlenia czy fizyczną osłonę obiektywu, którą zawsze możemy zakryć w celu poprawy prywatności.



Kamera Jabra PanaCast 20 / Foto: Jabra



Jak można przeczytać w komunikacie prasowym - "Kamera jest wyposażona w sztuczną inteligencję, która jest zarządzana bezpośrednio w urządzeniu za pośrednictwem procesora do przetwarzania brzegowego. Oznacza to, że wszystkie funkcje są obsługiwane przez samą kamerę, co znacznie minimalizuje ryzyko naruszeń bezpieczeństwa oraz maksymalizuje szybkość, precyzję i ogólną jakość działania." Kamera Jabra PanaCast 20 jest już dostępna w sprzedaży w cenie 1199 złotych (1474,77 złotych z VAT).



Źródło i foto: Jabra

