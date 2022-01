Nowe Chromebooki Acera. Idealne do zdalnej i hybrydowej pracy oraz nauki

Acer Chromebook 315 / Foto: Acer

Acer Chromebook 314 - oszczędny laptop z ChromeOS

Ponownie zastosowano głośniki zgodne z DTS Audio. Mimo niższej ceny niż Spin, Acer Chromebook 315 został zaopatrzony w procesory Intela klasy x86_64, a nie ARM. Łączność zapewnia moduł WiFi 6 ax. W kwestii portów producent wstawił chociażby dwa USB 3 Gen 2 typu C czy czytnik kart microSD. Komputer cechuje się też dużym touchpadem typu OcenGlass. "Został on wykonany w całości z plastikowych odpadów wydobytych z mórz i oceanów, a następnie przekształconych w materiał przypominający szkło." W regionie EMEA należy spodziewać się go w sklepach w pierwszym kwartale 2022 roku w sugerowanej cenie od 399 euro (mniej więcej 1820 złotych).Ostatni z prezentowanych modeli, to Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T). Znów można w nim odszukać procesory Intela i dwupasmową łączność WiFi 6 ax. Jego trwała konstrukcja spełnia wymogi wojskowego standardu MIL-STD 810H. Producent podaje, że jego czas pracy na baterii ma wynosić nawet 10 godzin. Ekran jest dokładnie pośrodku obu poprzednich modeli, a jego przekątna wynosi 14 cali. Co ważne, zastosowano wąskie ramki 8,1 mm i powłokę antyodblaskową. Opcjonalnie matryca może mieć warstwę dotykową.