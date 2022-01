Laptopy Lenovo ThinkPad z nową stylistyką i materiałami z recyklingu

Nowości z CES 2022.

Lenovo ogłosiło dziś nową serię laptopów ThinkPad, a zmiany widać już na pierwszy rzut oka, bowiem komputery zyskały odświeżoną stylistkę.Jak podaje chiński producent, całkowicie nowe ThinkPad Z13 i Z16 są zgodne z nową filozofią projektowania użytkowego, skierowaną do różnych odbiorców biznesowych. Nowy design odzwierciedla zmieniające się podejście do technologii, jej wpływu na środowisko i pochodzenia podstawowych komponentów. O bardziej indywidualnym, nowym podejściu świadczy nie tylko stylistyka z nowymi kolorami jak brąz i arktyczna szarość, ale też zastosowane materiały, o bardziej zrównoważonym wpływie środowiskowym. Wśród nich znajdują się m.in. aluminium z recyklingu czy wegańska skóra. Opakowanie ThinkPadów serii Z wykonane w 100% z nadających się do recyklingu i kompostowania bambusa i trzciny cukrowej.Co pod maską? ThinkPad Z13 i ThinkPad Z16 będą jednymi z pierwszych laptopów wyposażonych w najnowsze procesorydo urządzeń mobilnych wraz z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Funkcje wydajności i zabezpieczeń idą w parze, a metodologia Lenovo Secure-by-Design została udoskonalona dzięki współpracy z firmami AMD i Microsoft. Opierając się na warstwowym podejściu do zabezpieczeń AMD PRO, seria AMD Ryzen 6000 to pierwsze procesory x86, które integrują układ zabezpieczeń Microsoft Pluton, zapewniając potężne możliwości w zakresie zabezpieczenia w szerokim obszarze od chipa do chmury na komputerach z systemem Windows 11. Procesor zabezpieczeń Microsoft Pluton został zaprojektowany i zaktualizowany przez firmę Microsoft i wzmacnia nowe komputery z systemem Windows 11, zapewniając ochronę tożsamości użytkowników, danych i aplikacji.Ekrany nowych laptopów zostały ulepszone dzięki ultrawąskim ramkom i skutecznym w codziennym użytkowaniu współczynnikom. Konferencje audio i wideo są jeszcze lepsze dzięki nowemu panelowi komunikacyjnemu, w którym znajduje się ulepszona kamera internetowa FHD z większym sensorem 1,4 µm i dwoma mikrofonami kierunkowymi.Wprowadzono większy szklany panel dotykowy ForcePad o średnicy 120 mm, który płynnie łączy się z całkowicie szklaną podpórką pod nadgarstki, co zapewnia szybkie i łatwe wprowadzanie danych. Osoby zaznajomione z kultowym czerwonym przyciskiem TrackPoint z pewnością docenią nową funkcję: dwukrotnie dotknięcie TrackPoint-a, uruchamia Communication QuickMenu, pozwalające uzyskać szybki dostęp do ustawień kamery i mikrofonu.Konsumenci z pewnością docenią nowe ekrany o żywych barwach, w tym dotykowy, oba z obsługą Dolby Vision i słabszą emisją światła niebieskiego.Z13 jest napędzany przez procesoryze zintegrowaną grafiką AMD Radeon i z układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton. Z13 jest również dostępny z procesoremZ16 jest napędzany przez procesoryz układem bezpieczeństwa Microsoft Pluton oraz ze zintegrowaną grafiką AMD Radeon lub opcjonalną samodzielna kartą graficznąPomimo smuklejszego designu i nowych materiałów Z13 i Z16 to w końcu laptopy ThinkPad i jako takie są testowane zgodnie ze standardamii przechodzą te same kontrole jakości, co wszystkie laptopy ThinkPad.Źródło: Lenovo