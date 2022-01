Wskrzesił Steam Machines. Przerobił laptopa zainspirowany sprzętem Valve

Lata temu jeszcze przed ofensywą VR z Valve Index, koncern twórców serii Half-Life i platformy Steam także próbował zawojować rynek sprzętu. Firma oferowała całkiem ciekawe Steam Controllery - gamepady z nietypowym podejściem do tematu (dodatkowe skrzydełka jak w padzie Xbox Elite oraz dwie duże dotykowe powierzchnie zamiast krzyżaka i gałki) czy przystawkę Steam Link (pudełko do TV pozwalające nie tyle grać w chmurze, co strumieniować grę z innego pokoju na ekran, w końcu nie zawsze musimy mieć komputer w salonie).Jednak zdecydowanie większym projektem były realizowane przy partnerstwie zewnętrznych producentów komputery pokroju Steam Machines. Były to wyselekcjonowane gamingowe maszyny w niewielkich obudowach pracujące pod kontrolą SteamOS. System bazował na Linuxie w dystrybucji Debian. W zasadzie ciągle bazuje, bo projekt teoretycznie nie umarł, ale w obecnej formie nie jest rozwijany przez Valve od dłuższego czasu. Następcą SteamOS ma być jego rozwojowa przebudowana wersja, która będzie napędzać przenośny konsolo-komputer Steam Deck.

Steam Controller i Steam Link / Foto: własne - Valve

Internauta wskrzesił pamięć o Steam Machines dzięki swojemu domowemu projektowi

Trochę szkoda nieobecności na rynku świetnych gamepadów Steam Controller, ale Steam Link nie miał racji bytu. Jego rolę może pełnić niemalże dowolny komputer z zainstalowanym klientem Steam (launcher na Windowsa, Linuxa i macOS ma także funkcję odbiornika Steam Link), a nawet smartfon, tablet, smart TV (dzięki aplikacjom na Androida, Androida TV/Google TV, iOS/iPadOS i Tizena) czy Raspberry Pi. Niespecjalnie jest też co płakać po Steam Machines. Niewielkie komputery do gier można znaleźć w ofercie wielu producentów, a nawet pokusić się o złożenie własnego. Poza tym na każdym zainstalujemy SteamOS, choć dla graczy i tak lepszy będzie Windows 10 lub Windows 11.Przejdźmy jednak do nowego projektu, który widać musiał stworzyć fan niegdysiejszych Steam Machines. Użytkownik Reddita o mało przyjaznym do zapamiętania pseudonimie Tj4t6ecXqnE (brzmiącym bardziej jak losowo wygenerowane hasło, ale co kto lubi), przedstawił w serwisie opis i fotki ze swojego stworzonego domowymi metodami komputera wzorowanego na Steam Machines. Za bazę posłużył starszy gamingowy laptop o matrycy 13 cali (oczywiście sam ekran został usunięty). Tj4t6ecXqnE wstawił go do własnoręcznie zaprojektowanej i stworzonej na drukarce 3D obudowy nawiązującej do Steam Machines. Ma nawet dodatkowe otwory wentylacyjne, wentylatory obudowy i podświetlane logo Steam jako włącznik.