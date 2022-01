CES 2022: Nextbase zaprezentował pierwszą inteligentną kamerę samochodową

Jest doprawdy interesująca.

Nextbase iQ - inteligentny wideorejestrator samochodowy

Nextbase, wiodący producent wideorejestratorów samochodowych na rynku europejskim, pochwalił się, że podczas targów CES 2022 zaprezentował pierwszą na świecie naprawdę inteligentną kamerę samochodową. Nextbase iQ to model wykorzystujący sztuczną inteligencję i łączność internetową do zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy, jak i pojazdu. Ponadto sprzęt ten oferuje kilka nowatorskich rozwiązań, które mogą spodobać się wielu potencjalnym użytkownikom.Nextbase iQ to zestaw trzech kamer, pozwalających rejestrować wydarzenia na zewnątrz oraz wewnątrz samochodu. Właściciel może uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie, w każdym momencie dzięki opcji Live View. Wideorejestrator automatycznie przesyła powiadomienia, na przykład w trybie parkingowym o potencjalnym uszkodzeniu pojazdu. Połączenie odbywa się za pomocą łączności 4G lub NXT Dual Link Wi-Fi.